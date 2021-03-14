土地公慶生保平安做好事　新北助農民行銷鳳梨、高麗菜

▲土地公慶生保平安做好事，侯友宜助農民行銷鳳梨、高麗菜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

14日時逢農曆2月2日，也是福德正神的誕辰日，在這普天同慶的好日子，新北市政府特別邀請板橋區香火鼎盛的深丘福德宮及埔墘福德宮，一同響應農產品團購，分別採買20萬元及10萬元的鳳梨和高麗菜，捐贈給新北市有需要的公益團體，存好心做好事，也幫助產地的農友突破銷售困境。

侯友宜表示，新北市擁有403萬的人口，可說是全台最大的消費地，對於近期遭遇銷售困難的高麗菜及鳳梨，我們絕對義不容辭，挺身而出當農友最堅實的後盾，目前透過新北市果菜運銷公司及新北市農會發動「滯銷蔬果緊急調節預防機制」，現已協助銷售230噸的鳳梨及870噸的高麗菜，共同支持台灣最優質的農產品。

▲板橋區深丘福德宮及埔墘福德宮，分別採買20萬元及10萬元的鳳梨和高麗菜。

深丘福德宮主委黃水盛表示，鳳梨不僅象徵好運旺旺來，也是土地公愛吃的水果之一，一顆顆金黃色的鳳梨放在供桌上，最適合用來敬拜土地公，今日採購20萬元的鳳梨捐贈給公益團體，好吃又討喜，讓大家享用鳳梨之餘，也能感受土地公生日的喜氣保佑。

一同響應團購埔墘福德宮主委廖榮清表示，土地公在傳說中也是專責保佑農民年年豐收的守護神，而在福德正神聖誕日，特別採購10萬元的高麗菜捐贈給公益團體，不僅替土地公公守護農民，讓小農辛苦留下的汗水都有收穫，也把美味的高麗菜送到有需要的人手上，散播幸福散播愛。

新北市果菜運銷公司董事長劉來通表示，近期推出的農產品銷售方案，在新北市民的踴躍支持下，目前價格正出現逐漸回升的趨勢，未來若推出新的農產品銷售方案，也還請各位市民多多支持，最新蔬果訂購資訊可至「新北果菜」臉書查詢。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版