快訊／樹林19歲男車上聊天突被多人開門猛砍　滿身血求救

▲范男全身是血，被送往亞東醫院急救。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市樹林區15日凌晨3時許，一名19歲男子與朋友坐在轎車上聊天，突然車門被多名身分不明男子打開，持刀就朝男子手腳、腹部猛砍，男子遇襲後下車要追對方，從八德街、復興路口跑到約40公尺外的超商求救，店員看到滿身是血的傷者，驚嚇之餘幫忙打電話報警。警方已派員到醫院了解案情，初步研判為尋仇所致，將調閱監視器追緝兇嫌到案釐清案情。

據了解，范姓男子（19歲）事發前與2名友人坐在車上聊天，突然出現3、4名陌生男子拉開車門，持刀往范男身上猛砍，范男身上被砍多刀流出大量鮮血，仍忍著傷痛跟朋友下車追兇嫌。

▼副駕駛座成驚悚「血池」。



▲范男與朋友坐在車上聊天，車門突然被打開，多人持刀對他猛砍，車上、地面留下大量鮮血。（圖／記者游宗樺攝）

范男跑到復興路一家超商前，眼看犯嫌快步跑離，只好進去找店員求教，由店員協助報警，地面留下滿滿血腳印。警消到場立即替他止血包紮，手、腳及腹部均有多處刀傷，送往亞東醫院急救後無生命危險。

警方在現場拉起封鎖線進行採證，超商門口、斑馬線上佈滿斑斑血跡，范男坐的副駕駛座也留滿鮮血。警方已將當時坐在駕駛座上的17歲葉姓少年帶回調查，不排除為尋仇所致，將調閱監視器追緝犯嫌到案釐清事發原因。

▲范男被砍後，跑到復興路一間超商求救，騎樓與店內留下大量血腳印。（圖／記者游宗樺攝）

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