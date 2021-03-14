人妻遭水泥車爆頭…夫見屍掩面痛哭！他瞎扯「視線死角」下場曝光

▲妻子遭水泥車輾過爆頭慘死，丈夫趕抵現場掩面痛哭、情緒崩潰。（資料圖／民眾提供）

記者戴若涵／新北報導

新北市新莊區新知六路與新北大道三段交叉路口，2019年7月8日晚間發生一起死亡車禍！一名30歲人妻下班騎腳踏車返家途中，遭右轉的水泥車輾過，當場爆頭慘死，丈夫接獲消息後趕抵現場認屍，頓時崩潰痛哭。事後水泥車駕駛辯稱「視線死角」釀禍，但法官不採信他的說詞，依過失致死罪將他判刑7月，還要賠償死者家屬232萬餘元，可上訴。

判決指出，水泥車黃姓駕駛2019年7月8日晚間7時39分許，沿著新知六路準備右轉新北大道三段時，沒禮讓直行車先行、注意車前情況，直接將騎腳踏車的黃女捲入車底，導致對方全身嚴重鈍挫傷、腦漿外溢慘死。

黃女丈夫接獲警方通知後趕到現場，見到妻子已成一具冰冷遺體，頓時情緒崩潰，坐在安全島上掩面痛哭。事後黃女丈夫、黃女父親決定提告，黃女丈夫向肇事駕駛、黃男受雇的公司求償喪葬、精神撫慰金、撫養費，總計666萬7380元；黃父則求償撫養費、精神撫慰金共300萬元。

黃男辯稱，事發時兩車在新知六路停等紅燈，黃女腳踏車停在水泥車右後方，燈號轉綠燈前，他有打方向燈才右轉到新北大道三段，強調自己並沒有看到黃女，並稱當時對向還有另1輛機車違法穿越人行道，他必須注意對向來車，加上黃女在視線死角又違規在斑馬線上騎腳踏車，才會釀禍。

但法院認為，黃男在停等紅燈前，黃女早就在路口停等超過50秒了，當時路口又只有黃女與另一輛機車在停等，黃女違規在斑馬線上騎腳踏車與這起死亡事故沒有因果關係，不採信黃男說詞，認為是他未注意車前情況才會造成悲劇，刑事部分依照過失致死罪將他判刑7月，民事部分黃男及受雇公司則要連帶賠償黃女丈夫65萬7380元、賠償黃女父親166萬7266元。全案仍可上訴。