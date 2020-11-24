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案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

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記者陳豐德／綜合報導

家具行老闆王水龍1980年間，迷戀上理容院做色情按摩「卡墊」的髮姐，見與另名男客曖昧，竟擄走情敵綁到集集山區樹上活活餓死。Podcast節目「我在案發現場」揭秘王水龍逃亡10年間，又愛上台北縣（今新北市）另名劉姓髮姐，他派小弟將情敵擄到泰山某倉庫，在劉女面前凌虐，並握著她的手共同持榔頭打破林男頭顱，警告：「這是妳跟我一起殺的！」要她不得聲張，甚至將髮姐囚困在倉庫1年，直到產下一名女嬰後才肯放她離去

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那年代在理容院工作的髮姐並不單純，稍有姿色、為賺錢不愛惜羽毛的年輕女子，就會到二樓有簾幕遮擋的幽暗小房間內，幫客人從事色情手工藝按摩，因為是從日本傳來的文化，日語稱窗簾（curtain)為「卡墊」，因此這項由窗簾遮掩的色情行業也被這般稱呼。

霸佔欲強、堪稱恐怖情人的王水龍，1980年將情敵載往集集山區活活餓死後，1991年因為擔綱黎明工專註冊費搶案的「幕後影武者」被專案小組盯上，他落網後，其餘共犯擔心遭警方「科學辦案」凌虐刑求，主動供出當年王水龍又愛上另名台北縣的髮姐，曾要他們將新北泰山一名工地夜班主任押到他面前，主任之後生死未明；警方催問，王水龍卻遲遲不願不供出埋屍地點。

專案小組回憶，就在案件快辦不下去時，他們找上乩童阿祥，阿祥從懷中拿出一支自己戴不下的勞力士金錶，聲稱「一早我有感應到才把它帶出門，這支就是工地主任的錶，當日是我跟王水龍去埋屍的！」警方大喜，隔日帶著阿祥前往林口下福棄屍地點，從早上一路挖到下午都不見屍體，此時阿祥突然起乩，與神靈感應了起來……

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我在案發現場

▼王水龍將也喜歡上髮姐的林男殺害後棄屍在林口下福山區。（圖／警光雜誌授權提供）

▲▼王水龍將也喜歡上髮姐的林男殺害後棄屍在林口下福山區。（圖／警光雜誌授權提供）非相關案情不得任意引用

▼我在案發現場EP6，退休警官唐國強聊王水龍案。（圖／我在案發現場）

▲▼我在案發現場EP6，退休警官唐國強聊王水龍案。（圖／我在案發現場）

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