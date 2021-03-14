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與逆境對決的勇者　靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」

▲與逆境對決的勇者 靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲與逆境對決的勇者，靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」。（圖／靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「我不會忘記，那天陽光的燦爛，想哭的時候，我們用仰望止住遺憾；寂寞的時候，手指向天空就有蔚藍；有你的陪伴，帶著傷與驕傲去，未知的未來，是勇者間的浪漫。」第11屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮，3月14日在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉行，表揚60位品德優秀的學生。教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬、全台各地校長等都蒞臨現場，為獲獎小朋友打氣、加油，現場洋溢溫暖與感動。

得獎者共同的特徵是「用很深刻的言行，很樸實、很認真的做份內該做的事情。更難得的是，在困難的環境之下，還有一顆向上、渴望被愛、也會去愛人的心！」普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師，對全體獲獎孩子說，普仁小太陽因為品德教育的落實，國家才能平安，社會能和諧，尤其是在艱難環境中，仍能積極上進，大家都值得鼓勵，期許孩子們未來生命都有光明前途。

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▲與逆境對決的勇者 靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山普仁獎創辦人心道法師與第11屆全國普仁獎得獎學生合影。

著重品德及孝行　評選過程嚴謹

靈鷲山普仁獎自2003年推動迄今，著重學生品德與孝行，透過師長推薦，志工實地家庭訪問，發掘在艱困環境中奮發向上，保有正面、積極、樂觀、愛心、願力的孩子，評選過程嚴謹，18年來，全台各地累計1萬8,177位學生申請，8744位國中、小學生脫穎而出。2010年開始增設全國普仁獎，每個普仁小太陽的生命歷程，都令人動容。

2021年分17區複選，共有1017位小朋友獲獎，再由各區推薦進入全國決選的有60位，都是逆境中力爭上游的最佳典範。靈鷲山慈善基金會執行長蔡高忠上台致詞，以2個外國孩童贈鞋行善的影片與學生互動，並引用道德經「天道無親，常與善人」，鼓勵大家及時行善，饒富教育意涵。全國普仁獎得主分為正面、積極、樂觀、愛心、願力5組，分別上台領獎，並合唱「普仁之歌~普仁心愛飛揚」，期許善的循環、愛的力量，充滿社會各個角落。

感恩學校推動　贈成效卓越感謝獎座

為感謝學校積極推動普仁獎，主辦單位參照「教育部品德教育促進方案」第4期5年計畫，針對推薦學生參選並連續3年獲得地區普仁獎的學校，致贈「推動品德教育楷模」感謝狀，今年全台共有71所國中小學校獲獎。另針對推薦學生參選並累計3次獲得全國普仁獎的學校，在典禮上致贈「推動品德教育成效卓越」感謝獎座。

▲與逆境對決的勇者 靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲教育部國民及學前教育署副署長戴淑芬（左4）頒發「推動品德教育成效卓越」獎座，由台北市啟聰學校校長趙麗華、新北市瑞芳國中校長王綠琳、貢寮國中校長施敏雄、安溪國中校長池旭臺、桃園市龍潭國中校長謝益修、新竹縣芎林國中校長徐俊銘、台中市大安國中校長國立民7位領獎。

2021年獲獎學校由台北市啟聰學校校長趙麗華、新北市瑞芳國中校長王綠琳、貢寮國中校長施敏雄、安溪國中校長池旭臺、桃園市龍潭國中校長謝益修、新竹縣芎林國中校長徐俊銘、台中市大安國中校長國立民7位，到場接受表揚，也是以實際行動肯定這個獎項。

安貧上進多才多藝　郭柏廷照顧流浪狗

就讀高雄市蚵寮國中7年1班郭柏廷，與年邁的爸爸、從越南嫁來台灣的媽媽、姐姐，寄居在親戚家傳統的三合院中，空間狹小，一家4口只能擠在同一張大床，家中破舊的小書桌卻無礙他認真學習的態度，雖環境困苦、物質不豐，難能可貴的是父慈子孝，全家和樂，家庭氣氛溫馨。

郭柏廷體恤父母辛苦，主動協助家務，受慈悲的父親影響，會將吃剩下的米飯倒在庭院，餵小鳥或流浪貓；還撿了2隻流浪狗回家養，由他和姊姊輪流餵食與帶出去散步，極具愛心。

導師陳秀惠推薦，柏廷文武雙全，每次段考都是校排第一，不厭其煩的教導同儕功課，人緣非常好，與同學常躺在家裡唯一的床上聊天。樂於服務，灑掃工作絲毫不馬虎，學校辦活動善後的洗碗盤等也積極參與。喜愛讀課外書籍的他，擔任圖書館志工，幫忙整理書籍。

▲與逆境對決的勇者 靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲金門金湖國小6年級的邱哲瑞，在學校老師張雅萍陪同下，搭機來台領獎。

籃球、跑步、書法、拉胡琴、玩魔術方塊等，都是他的拿手項目，求學期間獲獎無數，獎狀、獎牌一籮筐，包括：演講、說故事、寫字、英語朗讀、台語拼音、投籃大賽、100公尺短跑等各項比賽，還曾當選模範生、孝親楷模、慈孝家庭楷模，是個多才多藝、知足懂事、感恩惜福的孩子。

逆境中亮眼茁壯　方虹諠樂當田徑隊員

新北市海山國小的方虹諠，勇敢面對父親罹患帕金森氏症的殘酷，體恤媽媽身兼父職、工作養家辛苦，總是自發性做好功課與家事，不畏苦難逆境，將磨練當作養分，積極努力追求卓越，並承擔責任，展現生命的韌勁。

導師洪玉真推薦，虹諠一步一腳印付出，各方面都可圈可點，成績優異，在藝文、閩南語朗讀、田徑、英語歌曲演唱等，也有傑出表現，獎狀厚厚的一疊，卻絲毫沒有驕氣，熱心幫助同學，努力參與班上及學校活動，在逆境中亮眼茁壯，挑戰更大的人生舞台，相當難能可貴。

長相清秀、開朗白口虹諠表示，做很多事情都很開心，但可以一直持續讓她快樂的就是練田徑。而她最敬佩的人正是田徑隊教練群，感謝多位教練陪著隊員們談心事，想辦法解決大家遇到的不同難題，不只教她跑步技巧，還有面對挫折、失敗時的態度，讓她正面看待田徑場上的壓力。孝順又體貼的虹諠，發現媽媽用來從事設計工作的筆電，使用年限較久，希望用普仁獎學金買一台新的，做為母親節禮物，孝心感人。

▲與逆境對決的勇者 靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲就讀高雄市蚵寮國中7年1班郭柏廷，與爸爸一起參加第11屆靈鷲山全國普仁獎頒獎典禮。

貼心孝順友愛兄長　邱哲瑞具領袖氣質

就讀金門金湖國小6年級的邱哲瑞，與母親及患有妥瑞氏症的哥哥相依為命，家裡的家具雖是母親工作場所淘汰不用的，在他協助打掃下，家裡整齊乾淨。個性獨立的他，在媽媽上大夜班時，會照顧好自己，並與哥哥相互幫助，也會倒垃圾、洗碗、晾衣服、買菜、洗菜等家務，減少母親負擔，是個孝順貼心、友愛兄長的普仁小太陽。

導師王郁詞推薦，哲瑞認真求學，謙恭有禮，與同學相處融洽，擔任班長及學校自治幹部體育小課長，具領導風範，帶領同學一起進步成長，師長交辦的任務，不論是班級事務，或宣導運動安全、校園安全，協助規劃運動場地等，總能做得又快又好，是位品學兼優的好學生。

哲瑞對電腦、科學有著濃厚興趣，參加科展，和同伴製作自動噴灑酒精的小機器人，榮獲第二名佳績，清楚自己的專長，並充份發揮，擁有助人熱忱及樂觀、正面、積極的態度，值得讃許。這次全國頒獎典禮，在學校老師張雅萍陪同下，搭機來台領獎。

▲與逆境對決的勇者 靈鷲山表揚60位品德優秀「普仁小太陽」。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

▲新北市海山國小6年級的方虹諠自己一人搭車參加獎頒獎典禮，相當獨立。

跨越行動不便障礙　林詩閔活出自我

「我想活成自己的樣子！」台中市公明國中的林詩閔，以簡單的9個字，鏗鏘有力地道盡她熱切希望。罹患脊髓性肌肉萎縮症，生活行動不便，還要忍受病痛，承受不少心理壓力，更因他人異樣眼光，受過不少委屈，一步步學習如何正面思考，在一次次堅強過程中，培養出對生命堅定的信念，甚至在瞭解自己的疾病後，勇敢與之共處，堅強面對，積極掌握自己的人生。

台中市公明國中校長柯杏燕推薦，詩閔不僅在思想上克服障礙，學業上展露她堅實的毅力，把握機會增長智識，付諸行動，成為更優秀的孩子。她堅毅的眼神所散發的光芒，如同冬日的暖陽，是一股希望，為寒冬迎來一片生機。

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