▲向議會報告國門廣場計畫，林右昌：將公共空間還給市民。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議會15日舉行臨時會，議員關心國門廣場計畫，市長林右昌說明計畫內容與各項相關規劃，強調未來的國門廣場，不是所謂紀念性或儀式性空間，廣場規劃團隊參考國外方式標記曾經存在的歷史，更將把整個廣場空間還給民眾。

林右昌表示，市府希望藉由國門廣場計畫，讓整個內港第一排全部打通，變成是人行環境跟人本空間。從西岸四五六號碼頭到西二三號碼頭，然後連結海關大樓現在海岸空間，一路接進來國門廣場、海洋廣場，旭川河口現正在進行人工平台銜接工程，最後則是由田寮河口平台到郵輪廣場的銜接。

這些工程都在進行中，預計在2021年城博會之前，旭川河口人工平台可完工，田寮河口平台跟郵輪廣場第一期部份工程，也就是人工平台的銜接，銜接到東岸旅客大樓，也會在城博會前完工；第二期部份，也就是大家看到整個施工願景圖，就是銜接東岸商場跟文化中心、郵輪廣場跟東岸郵輪旅客大樓的這個大平台，會在城博會之後繼續動工，工程不受影響。

林右昌表示，公車總站前的圓環基座因未曾被列入文資審定，目前文化局已邀相關學者專家初步會勘。而未來國門廣場應不是所謂的紀念性或儀式性空間，而是變成強大的公共性空間，把整個廣場空間還給市民。他說，這樣規劃設計也同時重視歷史性，廣場規劃設計團隊參考國外作法，譬如在地點上作註記或透過燈光標示出曾經存在的歷史。

林右昌說，拆完天橋後，接下來要進行國門廣場第一期工程，從四月進行到九月份左右，首期工程也就是處理地面，原小艇碼頭機車棚下方現已拆平，另外，也包括陽明海洋文化藝術館前面不平路面、舊公車站也會重新整改建，完工後從西岸郵輪旅客中心沿著港邊全部都是順平的道路。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版