「你女兒在呼喚了」在白冰冰粉專留言恐嚇　基隆女被起訴

▲知名藝人白冰冰。（圖／記者張一中攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名雷姓女子不明原因，不爽知名藝人白冰冰，2020年4月間竟然在白冰冰臉書粉專直播時，在底下留下恐嚇字眼「下去！跟妳女兒一樣，死在水裡」、「白冰冰納命來！」白冰冰得知後報警，警方傳訊後移送地檢署偵辦，基隆地檢署近日偵結，認定雷女涉犯妨害名譽等罪，依法將她起訴。

警方調查，雷女在2020年4月間，趁著藝人白冰冰在臉書粉專直播時，為一洩平日對她的不滿，竟在白冰冰粉專直播上連續3天留言，寫下難堪、誹謗、恐嚇字眼：「錢貪那麼多…」、「你女兒在呼喚了」、「下去！跟你女兒一樣，死在水裡」，甚至在最後一天搭配「骷髏頭」留言稱要「白冰冰納命來」，令白冰冰心生恐嚇，嚇得她報警處理。

雷女到案後向檢警坦承，在白冰冰臉書粉專上留言的帳號，確實是自己申請，也是自己上去留言，主要是不滿白冰冰平日言論，希望給她教訓收斂言行。

經檢察官調查，雷女在臉書留下難堪、誹謗、恐嚇的字句行為，已涉恐嚇危害安全罪、公然侮辱及散布文字誹謗等罪嫌，屬於同一行為接續犯；近日偵結依法將雷女起訴，並籲請法官以刑責較重之散布文字誹謗罪論處判決，以框扶社會淳善風氣。

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