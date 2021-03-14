▲老翁凌晨迷途街頭站路中央，基隆警M-Police人臉辨識助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局延平街派出所巡佐游輝雄、警員歐芳妤日前凌晨1時許，執行巡邏勤務時，於忠一、孝四路口時見一老翁獨自穿越馬路後便站在路中間發呆。由於該處為十字路口，車來人往非常危險，且又下著綿綿細雨，巡佐游輝雄立即開啟警示燈，先將老翁護送至騎樓。

由於該老翁已遭淋溼，員警歐芳妤先到附近購買毛巾替其擦拭，並詢問其身分資料，但該老翁不斷答非所問，後歐員使用M-Police人臉辨識系統查詢，得知老翁為居住於新北市之失蹤人口，因此先將其載至派出所安置，並連繫其居住於北市之家人至基隆將其領回並辦理撤尋。

▲員警歐芳妤到附近便利商店購買粥品讓老翁果腹。

期間老翁表示，自己從早到晚都還沒進食，於是歐員便至附近便利商店購買粥品讓其果腹。一段時間過後，其家屬也到所接回老翁，並告知警方其近期開始產生失智之狀況並感謝警方之協助。

基隆警第一分局延平街派出所呼籲，若家中有類似情況之老人，可在其常穿著之衣物上縫製連絡方式，或在其經常攜帶之物品上寫地址或電話，萬一產生突發狀況才能第一時間處理。

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