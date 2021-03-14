嗨爆基隆廟口！2男載頭套綁鋼管慶生遊街　火辣比基尼女貼身熱舞

記者郭世賢／基隆報導

有民眾在《基隆大小事》臉書社團貼文，指有一輛廟會才會出現的小貨車在廟口夜市附近道路繞行，由於車上有2名戴著頭套的男子，被綁在一根鋼管上，一旁還有穿著火辣的鋼管女郎在旁搔首弄姿，大批民眾圍觀，引發一陣騷動。民眾表示，繞街遊行這慶生真的玩很大！

▲嗨爆基隆廟口！2男載頭套、綁鋼管慶生遊街，火辣比基尼女郎貼身熱舞。（圖／杜姓民眾提供，下同）



杜姓網友13日8時許在臉書社團《基隆人大小事》中PO出數段畫面，為基隆廟口附近出現一輛載有火辣鋼管女郎的小貨車，車輛在行進間還大聲播放「Happy birthday」的音樂，車上有1根鋼管，綁住2個戴頭套的男子，2男背靠著背站著，都穿著短褲，旁邊有一位穿著火辣的鋼管女郎在旁熱舞。

身穿紅色比基尼的鋼管女郎熱舞緊貼著2人熱舞，讓周遭民眾都拿出手機紀錄這奇景，甚至還有機車騎士從下方碰觸被綁在鋼管上的男子的大腿並拍照留念。由於現場也可聽到生日快樂歌，也讓網友認為此舉可能是另類的慶生方式。網友把影片貼上社群，引發熱議，有網友說，「這慶生真的玩很大！」

▲機車騎士從下方碰觸被綁在鋼管上的男子的大腿並拍照留念。

引發網友紛紛留言表示，「30歲生日想不想也來弄一團」、「超有哏的！也太好笑了！哈哈哈」、「大家快來看」、「我有遇到餒，生日的還戴上頭套，笑死了！肚子好痛啊啊啊啊！」。

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