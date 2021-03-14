24小時完成台灣縱走切西瓜　林右昌與潘孟安進行南北美食PK

圖、文／基隆市政府提供

基隆市長林右昌挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」的熱血行程，今(13)日晚間順利抵達屏東墾丁，為活動劃上完美句點，林市長也果真帶來了雨水，並與地主潘孟安縣長一起切西瓜慶祝，不僅帶著基隆肉圓及元宵來「踢館」，並送上「英廚房手作-秋英牌鳳梨果醬」給潘縣長，表達台灣頭尾兩縣市長力挺台灣農產品的決心。

潘縣長除了歡迎林市長以及來自各地的車友，也表示自己一聽到騎車24小時就頭皮發麻，他也盛讚林市長從基隆一路騎車700多公里來到屏東，高低差3000公尺，實在是很不簡單，可能沒有幾個縣市首長敢挑戰這個壯舉。

林市長感謝基隆偉士牌機車車友會熱情邀約，一起挑戰24小時不斷電台灣縱走切西瓜的熱血行程，同時向全國民眾宣傳今年9月19日「台灣偉士牌機車大會師」及10月2日至11日「2021城市博覽會」。

林市長說，去年兩縣市簽署合作意向書，一南一北要共同行銷，今天這個切西瓜就是用親身身體力行去實踐，從基隆一路玩到墾丁的一種玩法，雖然有點累，不過相信一定會變成很熱門，可以帶動兩個城市更多合作的想法。

在林市長出發之前，曾經向蔡英文總統報告這次的壯遊行程，經過蔡總統在他的機車上簽名「加持」，也果真「雨神同行」，帶著基隆跟宜蘭的雨水來到了墾丁，期許在大家的同心祈求之下，中南部的旱象能夠早日解除。

今年農曆春節，因為蔡英文總統臉書上的一篇火鍋加香菜貼文，在網路上掀起一場「香菜之亂」，潘縣長當時豪邁地說「吃屏東肉圓，香菜就是要這麼滿啊！」，因此在現場安排了基隆跟屏東的肉圓及元宵，進行一場美食PK，第一回合是以肉圓的炸派及蒸派來一較高下，第二回合則是由基隆的全家福元宵對上屏東的龍膽石斑湯圓。

為了歡慶活動圓滿成功，同時表達兩縣市長力挺台灣鳳梨等農產品的決心，屏東縣政府也準備了新鮮鳳梨、鳳梨化妝品以及屏東可可，歡迎林市長及基隆車友，林市長則是以夫人吳秋英特別準備的「英廚房手作-秋英牌鳳梨果醬」送給潘縣長，為活動劃上完美句點。