她不是非裔第一人！王室非洲血統曝光　打臉梅根「歧視論太荒謬」

▲專家打臉梅根被王室歧視的言論指出，她並非英國王室的首位非裔王妃。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國哈利王子和妻子梅根最近在歐普拉專訪中爆料，王室與媒體的種族歧視讓他們不勝其擾。不過，一位研究英國王室的專家最近表示，梅根並非英國王室中第一位非裔王妃，因此英國王室歧視她血統的言論「是荒謬的」。

據PageSix報導，曾出版多本與溫莎王朝相關書籍的牙買加名媛坎貝爾夫人（Lady Colin Campbell），最近告訴《華盛頓郵報》，英國和歐洲王室成員間「經常有異族通婚」 的例子，他們「有很大比例的非洲血統」，英國王室的非裔血統可以追溯至2位非裔王妃，埃諾的菲莉琶王后和夏洛特王后。

▲專家指出，英女王祖上曾出過2位非裔王妃。（圖／路透）

埃諾的菲莉琶王后是愛德華三世的妻子，她在1314年出生於法國北部，祖先是北非摩爾人。而夏洛特王后是喬治三世的妻子，她是Netflix電視劇《柏捷頓家族》（Bridgerton）的主角，也是葡萄牙貴族索薩（Margarita de Castro Souza）的直系後代，血統可以追溯到13世紀葡萄牙國王阿方索三世（King Afonso III）的北非情婦亞倫多羅（Madragana Ben Aloandro）。

坎貝爾表示，「從歷史的角度看來，指責英國王室存在種族主義的言論是荒謬的」，暗示梅根最近接受歐普拉（Oprah Winfrey）採訪時表示，自己因為種族問題受到惡劣對待，王室成員也對兒子亞契（Archie）膚色感到擔憂的言論，難以讓人信服。

▲專家認為，梅根為了得到名聲和財富，並不會在意自己的行為會造成什麼傷害。（圖／路透）

坎貝爾曾著有書籍《梅根和哈里：真實的故事》，並指出，她不喜歡這對夫婦。她認為，梅根最近接受歐普拉的採訪「是一個貪婪女人憤世嫉俗的伎倆」，並表示，「我認為梅根是一個非常具有破壞性的人，為了能實現目標，也就是得到名聲和財富，她不會考慮自己的行為會造成什麼傷害。」

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