西方批評「侵蝕港選自由」　陸方：顛倒黑白、干涉內政

▲大陸全國人大十三屆四次會議閉幕，以2985票同意、0票反對，通過完善香港選舉制度決定草案。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／綜合報導

針對英國外交大臣拉布(Dominic Raab)發表聲明，稱中方「激進修改香港選舉制度旨在干擾和壓制批評聲音」，進一步違反《中英聯合聲明》。同時，七國集團外長和歐盟外交與安全政策高級代表發表聯合聲明，就中方完善香港特區選舉制度「表達關切」，稱中國全國人大決定「侵蝕香港選舉制度的民主成分」，破壞一國兩制原則下的香港高度自治。對此，中國大陸駐英國大使館今（14日）回應，英國等有關國家和組織政客混淆是非、顛倒黑白，無理抹黑攻擊中方，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

大陸駐英國大使館發言人表示，首先，中國全國人大決定完善香港特區選舉制度的權威性不容挑戰。中國全國人大作為中國最高國家權力機關，就完善香港特區選舉制度作出決定，符合中國憲法和香港基本法規定，符合國際通行慣例，是堅持和完善「一國兩制」制度體系的應有之義，具有堅實的政治基礎和法治基礎，正當性不容歪曲，權威性不容挑戰。

使館發言人進一步說，第二，所謂完善香港特區選舉制度「壓制批評聲音」、「侵蝕民主」、「破壞一國兩制」等說法完全是無稽之談。香港回歸以來，中國始終並將繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。完善香港特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，將更好推動香港民主制度健康發展，更好保障香港民眾權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

▲大陸人大通過改革香港選舉制度決定。（圖／翻攝自新華社）

第三，所謂「中方違反《中英聯合聲明》」純屬偽命題。中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。」《聯合聲明》的核心要義是確保中國收回香港，香港回歸後，《聯合聲明》的歷史使命已然完成。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂對香港民眾的「責任」。任何外國和組織無權藉口《聯合聲明》插手香港事務、干涉中國內政。

第四，中方堅決反對任何外來干涉。香港是中國的一個特別行政區，香港特區選舉制度如何設計、怎麼完善純屬中國內政，不容任何外來干涉。近日，71個國家在聯合國人權理事會第46次會議上作共同發言，另有20多個國家單獨發言，支持中方在涉港問題上的立場和舉措，反對其他國家干涉香港事務和中國內政。

最後，使館發言人強調，中方有意志、有決心、有能力維護自身國家主權、安全、發展利益，敦促英國等有關國家和組織立即停止干涉香港事務和中國內政。