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英封城周年全家「各種後遺症纏身」　虛弱爸媽照顧5兒女快崩潰

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲2019冠狀病毒（COVID-19）疫情帶來的確切後遺症能多長遠，目前尚不知曉。（圖／取自免費圖Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020年全球疫情大爆發，英國在3月23日實施疫情以來首次封城，今年距離首封已屆周年，英媒「Sky News」採訪到確診又全數痊癒的一家人，他們這段日子仍生活在病毒所帶來的後遺症中，症狀像是頭痛、胃痛及過敏反應等許多小毛病，始終困擾著他們。

報導指出，去年封城後這一家人就像大多數當時的英國家庭，只能在自家後院和泥土草叢乾瞪眼，但很快他們就發現全家人都病了。37歲的查理與她41歲的丈夫柴德（Zed），還有5個孩子 ─ 15歲的尼可（Nico）、12歲的貝克（Beck）、10歲的印第安納（Indiana）、8歲的艾密特（Emmett）以及5歲的密咪（Mimi）。

獲得治療後儘管一家人都平安痊癒，後遺症卻一直糾纏著他們，特別是5個小孩。查理說這些後遺症的症狀清單還在持續變常，包括頭痛、眼部問題、流鼻水、皮膚發疹、胃部劇烈疼痛、常胃問題、嚴重嗜睡、手部脫皮，還有嘴部與腳部的潰瘍，「這個名單長到有時候你都會懷疑他們到底和這種病是不是有關。」

8歲大的艾密特表示，他晚上睡覺時都很難受，呼吸不順暢的緣故，常常睡到一半為了吸到更多的氧氣，還得坐起身，深呼吸幾次再躺下。印第安納則是在運動的時候特別感到呼吸短促，常常得中途停下來休息，「有一次我只是坐在客廳看電視，胸口就突然超級痛，痛到要送醫院。我一直都很不舒服，頭很痛腳很癢，卻什麼都做不了。」

查理是一位結腸水療師，但從患病痊癒至今，她的處境還沒能恢復到能回去上班的程度。她說日子因此過得很苦，因為自己和丈夫的後遺症都不輕，工作上就有困難，因為家中有5個虛弱的孩子得照顧，兩個大人又狀況不佳，情況「很讓人擔心，壓力很大，心理的煎熬和生理上熬過疾病的苦同樣艱難。」

一家人這段期間也接受了互助團體「Long COVID Kids」的幫助，由特別診所專門協助這類有後遺症的病童。儘管如此，查理透露自己時常會覺得家中的情況讓她質疑自己是否還神智清楚，沒有人知道未來孩子的健康狀況會長成什麼樣，「我真的很擔心長期的健康問題。」

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