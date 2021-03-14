哈利梅根大爆王室秘辛！英國支持度狂跌　在美人氣反飆升

▲英國對於哈利和梅根民調結果與美國民調機構「早晨諮詢」（Morning Consult）大相逕庭。（圖／路透）



文／中央社

今天公布的民調結果顯示，英國哈利王子和妻子梅根接受爆炸性專訪並指控王室種族歧視後，兩人在英國的人氣大跌，但在美國好感度卻大增。

英國有超過1100萬人、美國則有5000萬人收看哈利和梅根的專訪，這對夫婦指稱，王室內部有人討論，他們兒子亞契的膚色會有多黑。

王室表示，將對此進行調查。哈利和梅根的爆料，使英國王室陷入1997年黛安娜王妃車禍過世以來最大的危機。但這次爭議在英美兩國產生了兩極化看法。

英國市調公司「輿觀」（YouGov）的民調顯示，哈利在英國的好感度已首次降至44%；對他抱持負面看法的英國人增加到48%，持正面看法僅45%，這是哈利首度出現形象負大於正的情況。

在預期哈利夫婦將接受專訪的本月初民調顯示，有53%的人對哈利持正面看法。

梅根在接受專訪前的形象就已經負大於正，如今對她抱持負面看法的人更從53%升至58%；每10個人當中，僅有3人（31%）對梅根抱持正面評價，低於先前的38%。

英國民眾對哈利與梅根的好感度，在不同世代之間也出現極大落差。18到24歲的民眾中，有55%喜歡梅根，59%喜歡哈利；而65歲以上的族群則壓倒性討厭他們，69%對哈利感到負面，83%則對梅根沒好感。

英國民調結果與美國民調機構「早晨諮詢」（Morning Consult）大相逕庭。美國民眾因為脫口秀名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）的專訪，對這對夫妻檔的好感度增加20個百分點以上，哈利和梅根的受歡迎度分別是69%和67%。

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