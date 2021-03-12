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雲林國寶「哨角製作」保存者魏幼謙享耆壽95歲　告別式頒表揚狀

▲魏幼謙藝師告別式獲頒縣府表揚狀，其長子魏瑞呈代表接受表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲魏幼謙藝師告別式獲頒縣府表揚狀，其長子魏瑞呈代表接受表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣「哨角製作技術」保存者魏幼謙今年2月28日辭世，享耆壽95歲。雲林縣政府為表彰魏幼謙老師對於哨角工藝的傳承與貢獻，縣長張麗善特別在魏老師的告別式上頒發表揚狀，文化部文資局也特別由傳藝民俗組長林旭彥代表出席慰問。

魏幼謙（1927生於北港），熟嫻哨角製作技術，以銅板焊製獨特技法成為全臺首位手工哨角藝師，國內有超過半數的哨角皆出自他的精心巧手，例如雲林北港朝天宮震威團哨角隊、台中大甲鎮瀾宮哨角隊、高雄朝天宮哨角隊等都使用魏藝師所製的哨角，魏幼謙藝師以70餘年具突破性之修復與創作能力揚名全台， 2016獲中華文化總會選為傑出匠人，2018年登錄為本縣保存技術保存者，當年度亦獲得本縣雲林文化藝術獎貢獻獎，為哨角工藝傳承卓有貢獻。

▲魏幼謙藝師告別式獲頒縣府表揚狀，其長子魏瑞呈代表接受表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲魏幼謙藝師（1927生於北港），熟嫻哨角製作技術，以銅板焊製獨特技法成為全臺首位手工哨角藝師，國內有超過半數的哨角皆出自他的精心巧手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

魏幼謙藝師也是雲林沿海唯一可見在農曆七月親手製作普渡燈懸掛，一直堅持傳統習俗。2020年8月《 ETtoday新聞雲》前往採訪時，高齡95歲的他親手製作普渡燈，幾十年來堅持在住家屋簷下點一盞「普渡燈」，為「好兄弟」照明引路前往人間享用供品，藉宗教信仰的慈悲與仁愛，讓好兄弟感受人間的善。

▲魏幼謙藝師告別式獲頒縣府表揚狀，其長子魏瑞呈代表接受表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲魏幼謙藝師2020年8月以高齡95歲堅持親手製作普渡燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，魏幼謙藝師的哨角工藝獨特，來自他板金的技術基礎加上無師自通的研發精神，並特別感念身體硬朗的他，以95歲的高齡積極參與本縣無形文化資產之保存維護計畫及相關推廣活動，包括2020年縣府與公視合作「匠新匠心」系列，紀錄片拍攝魏老師與水林鄉蔦松藝術高中學生的交流；以及由聯經出版紀錄魏老師一生對哨角工藝貢獻的《神工傳藝Beigang：雲林北港地區/傳統工藝職人》系列套書，為哨角工藝留下珍貴的技術與經驗；並應邀參與2020神工傳藝北港百年藝鎮巡迴展等。魏老師一生奉獻哨角工藝傳承並將工藝傳承其子，其精神將繼續流傳。

▲魏幼謙藝師告別式獲頒縣府表揚狀，其長子魏瑞呈代表接受表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲魏幼謙藝師2020年8月以高齡95歲親手製作普渡燈，掛上屋簷露出滿意的笑容。（圖／記者蔡佩旻攝）


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