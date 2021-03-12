阿里山「春季茶會」首度線上開展！結帳還能抽Apple Watch大獎

▲阿里山春季茶會3/13起線上開展。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎影響，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處原訂要舉辦的春季茶會，將改為3月13日至19日辦理，並首次以線上行銷推廣方式舉辦。行銷活動上供盤點阿里山10餘社區經典茶之旅體驗商品上架至「阿里山EASY GO」電商平臺展售，選購商品還可參加抽獎，獎項包括Apple Watch Series 3、茶之旅遊程等。

阿里山四季茶旅體驗活動結合阿里山的野溪、瀑布、竹林、森林、地質等自然景觀，櫻花、紫藤、李花、螢火蟲、楓葉、黃頭鷺等四季節氣生態元素以及古厝建築、在地人文歷史等特色資源，由各社區茶旅達人營造品茗在大自然氛圍情境中，推出多年廣受遊客喜愛。

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▲▼阿里山春季茶會3/13起線上開展，將展售阿里山特色商品，推廣在地觀光資源。（圖／觀光局）

觀光局表示，受疫情影響，今年春季茶會將首次以線上推廣方式辦理，盤點阿里山10餘社區經典茶之旅體驗商品，上架至「阿里山EASY GO」電商平臺展售，並串聯各社區拍攝茶之旅體驗活動並剪輯成宣傳影片，透過「阿里山 新印象」Fb及各社區茶旅達人自經營的媒體共同露出廣宣。

在「2021年春季線上茶旅」行銷活動期間(即110年3月13日上午10時至3月19日23時59分止)，凡於「阿里山EASY GO」電商平臺-「2021年春季線上茶旅優惠專區」選購相關商品，每項前5組免運費優惠。

另外還可截圖參加「阿里山 新印象」抽獎活動，獎品內容有Apple Watch Series 3一名及茶之旅遊程10組，此次提供抽獎的阿里山茶之旅遊程體驗包含瑞里綠色隧道茶席．手作植物染和太平雲端茶體驗．手繪茶杯等行程，每組2位，共10組。