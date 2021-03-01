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衝阿里山花季看絕美櫻王大爆發　2張表看懂「交通全攻略」

▲▼阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

▲阿里山花季，櫻王染井吉野櫻。（圖／資料照／公路總局提供，攝影：謝坤宏）

記者賴文萱／台北報導

今年阿里山花季將在3月10日起登場，持續至4月10日，為期32天。受到新冠肺炎疫情影響，阿里山森林遊樂區管制人數上限4,355人，公路總局於花季期間例假日及連續假期的上午6時至11時也將進行交通管制，管制日共11日。旅客可搭乘公共運輸上山，憑車票享入園門票150元優惠價，搭高鐵也可打75折優惠。

林務局嘉義林區管理處指出，由於今年初有兩波寒流，在高低溫刺激下，阿里山櫻花的花況比歷年好，除了山櫻花現正盛開中外，櫻王預估會在3月中下旬大爆發。

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因應遊樂區管制人數上限，今年花季期間的管制措施與以往略為不同，如果是「搭乘遊覽車至阿里山森林遊樂區賞花的遊客或旅行團」，需於管制時間內統一至台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）購票，如當遊樂區入園人數已趨近管制人數時，嘉義林區管理處將停止該處門票販售。

▲▼阿里山花季疏運措施。（圖／公總提供）

▲▼阿里山花季疏運措施。（圖／公總提供，點圖可放大

▲▼阿里山花季疏運措施。（圖／公總提供）

自行開車前往賞花的民眾，今年嘉義端台18線65.4k湖底處至阿里山森林遊樂區88.2k段，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制日上午6時至11時禁止小型車通行，自行開車前往的遊客，需至台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山。

因應森林遊樂區人數管制限制，如當遊樂區入園人數已趨近管制人數時，該轉乘點也將停止販售入園門票及轉乘車票。因配合防疫措施，今年取消預購接駁車票服務，改統一於台61k現場販售。

公總表示，旅客可搭乘公共運輸上山賞花，可搭乘的客運路線包含【高鐵嘉義站-阿里山】、【台鐵嘉義站-阿里山】、【台北轉運站-阿里山】、及【日月潭-阿里山】等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票75折的高鐵聯票優惠。

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