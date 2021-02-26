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雲嘉浪漫櫻花季快來看！多處228賞春路線　搭客運享優惠票價

▲阿里山森林遊樂園區櫻花季期間為3月10日至4月10日，櫻王預計在3月中旬至下旬盛開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲阿里山森林遊樂園區櫻花季期間為3月10日至4月10日，櫻王預計在3月中旬至下旬盛開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

公路總局為疏導228連續假期交通，持續推出疏運優惠措施包括，國道客運平均約85折優惠，台灣好行電子票證半價優惠，城際運輸(高鐵、臺鐵、國道客運)轉乘地區客運一段票免費，東部地國道客運及租車優惠；其中日統客運國道路線均優惠50元，和欣客運最低有8折優惠。

嘉義區監理所所長李輝宏指出，春天是推陳出新、生命萌發的時令，此時冰雪始融，動物漸甦，植物發萌，櫻與梅繽，是大自然生命力欣欣向榮，賞櫻賞春的好時節，嘉義區監理所推薦雲嘉多處賞春路線，邀請遊客連假賞花踏青。

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阿里山森林遊樂園區櫻花季期間為3月10日至4月10日，櫻王預計在3月中旬至下旬盛開，可搭乘公車處7322、7329前往，持乘車證明入園門票優待50元；小型車在六日及清明連假，上午6點至11點實施管制，需在台18線61K的樂野服務區停車、購票，然後再轉乘入園。

▲阿里山森林遊樂園區櫻花季期間為3月10日至4月10日，櫻王預計在3月中旬至下旬盛開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林崙背千巧谷牛樂園可體驗餵牛吃草、選購牛乳烘焙產品等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

半天岩紫雲寺，位嘉義縣番路鄉6號，路線：嘉義火車站出發：公車處7308嘉義-半天岩，往返共8班、公車處7317嘉義-大湖，往返共4班。

愛情大草原、龍隱寺、天長地久橋、奮起湖，位嘉義縣竹崎鄉中和村，路線：高鐵嘉義站出發：公車處7329A高鐵嘉義站-阿里山，往返共2班，嘉義火車站出發：公車處7302嘉義-奮起湖，往返共4班，7322AD嘉義-阿里山，往返共4班。  愛情大草原、龍隱寺、天長地久橋、阿里山森林遊樂園區，位嘉義縣阿里山鄉2鄰17號，路線：嘉義火車站出發：公車處7322嘉義-阿里山，往返共20班，高鐵嘉義站出發：公車處7329高鐵嘉義站-阿里山，往返共8班。

故宮南院位於嘉義縣太保市故宮大道、檜意森活村位於嘉義市東區林森東路，路線：高鐵嘉義站、嘉義火車站出發：嘉義客運7212高鐵嘉義站-臺鐵嘉義站後站，往返共23班，公車處106嘉義-高鐵嘉義站，假日往返共16班。

▲阿里山森林遊樂園區櫻花季期間為3月10日至4月10日，櫻王預計在3月中旬至下旬盛開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲公路總局為疏導228連續假期交通，持續推出疏運優惠措施，邀請民眾出門踏青。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

千巧谷牛樂園位於雲林縣崙背鄉羅厝村，路線：斗六火車站出發：日統客運7011斗六-六輕至西螺站，轉乘7012西螺-麥寮，往返共10班。

古坑綠色隧道、劍湖山世界、華山咖啡大街位於雲林縣古坑鄉湳仔村、華山村，路線：斗六火車站出發：嘉義客運Y01斗六火車站-華山咖啡大街，往返共14班。 臺西客運7129斗六-苦苓腳，假日往返共4班。

嘉義區監理所所長李輝宏呼表示，業者會加強防疫措施每2小時或每班次消毒，並呼籲遊客在車廂內嚴禁飲食，場站內若有飲食需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩。

▲阿里山森林遊樂園區櫻花季期間為3月10日至4月10日，櫻王預計在3月中旬至下旬盛開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲阿里山森林遊樂園區櫻花季期間為3月10日至4月10日，櫻王預計在3月中旬至下旬盛開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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