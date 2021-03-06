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阿里山花季3／10起開跑　搭車賞花「門票、高鐵票」都打折

▲▼嘉義阿里山櫻花。（圖／可樂旅遊提供）

▲嘉義阿里山櫻花。（圖／可樂旅遊提供）

記者賴文萱／台北報導

阿里山花季將於3月10日展開，並持續至4月10日。受到新冠肺炎疫情影響，阿里山森林遊樂區管制人數上限4,355人。交通部公路總局於花季期間例假日及連續假期的上午6時至11時進行交通管制，管制日共11日。旅客可搭乘公共運輸上山，憑車票享入園門票150元優惠價，搭高鐵也可打75折優惠。

因應遊樂區管制人數上限，今年花季期間的管制措施與以往略為不同，如果是「搭乘遊覽車至阿里山森林遊樂區賞花的遊客或旅行團」，需於管制時間內統一至台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）購票，如當遊樂區入園人數已趨近管制人數時，嘉義林區管理處將停止該處門票販售。

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自行開車前往賞花的民眾，今年嘉義端台18線65.4k湖底處至阿里山森林遊樂區88.2k段，除持相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外，管制日上午6時至11時禁止小型車通行，自行開車前往的遊客，需至台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山。

▲▼阿里山花季疏運措施。（圖／公總提供）

▲▼阿里山花季疏運措施。（圖／公總提供）

▲▼阿里山花季疏運措施。（圖／公總提供）

因應森林遊樂區人數管制限制，如當遊樂區入園人數已趨近管制人數時，該轉乘點也將停止販售入園門票及轉乘車票。因配合防疫措施，今年取消預購接駁車票服務，改統一於台61k現場販售。

公路總局表示，旅客可搭乘公共運輸上山賞花，可搭乘的客運路線包含【高鐵嘉義站─阿里山】、【台鐵嘉義站─阿里山】、【台北轉運站─阿里山】、及【日月潭─阿里山】等4條路線，遊客可憑車票享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票75折的高鐵聯票優惠。

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