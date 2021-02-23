　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

阿里山花季限定遊程　百年蒸汽火車掛載檜木車廂高山賞櫻

▲▼ 2021阿里山花季限定遊程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲火車過彎 。（圖／「漫步在雲端的阿里山」黃源明提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山花季每年吸引無數遊客探訪群花的嬌態以及一睹百年蒸汽火車的風采。今(110)年林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)為響應花季特別推出限定《SL-31蒸汽火車》主題列車，全程由「漫步在雲端的阿里山」攝影達人黃源明領路且每車廂配有專業導覽員解說，透過搭乘百年國寶蒸汽火車SL-31附掛仿日本皇室貴賓車打造的臺灣檜木車廂，體驗全臺獨家的高山櫻花鐵道之旅。

▲▼ 2021阿里山花季限定遊程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲穿梭森林間的蒸汽火車 。（圖／「漫步在雲端的阿里山」黃源明提供）

《SL-31蒸汽火車》主題列車訂於110年3月8、15、22、29日(每週一/上、下午各1梯次)行駛於阿里山森林遊樂區，行程費用2,000元/人，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品，活動僅8梯次，每梯次限額80人。
林鐵隱藏版路線 《 SL-31蒸汽火車》定點現身

沼平線阿里山派出所前的S彎道是著名賞櫻的「超級星光大道」，109年林鐵及文資處打破以往的正班車往返，透過主題列車特別規劃，讓百年蒸汽火車緩慢沿著S軌道前進，並採定點停留方式，滿足攝影迷捕捉櫻花鐵道的魅力。

▲▼ 2021阿里山花季限定遊程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲著名的超級星光大道 。（圖／「漫步在雲端的阿里山」黃源明提供）

2021年《SL-31蒸汽火車》主題列車，除安排著名賞櫻的「超級星光大道」定點拍攝外，還加入林鐵隱藏版路線「祝山線0.5K、1.1K」的停留，讓參與的遊客可以拍攝林鐵支線少有的廣闊大彎軌道及大彎岩橋，而列車司機則在適當時機與地點鳴笛，冉冉白煙自老火車煙囪升起，彷彿與遊客熱情打招呼，同時增添畫面的風采。

阿里山花季每年3至4月吸引數十萬遊客上山賞花，森林遊樂區各賞花熱點包括對高岳站木棧道兩旁的緋寒櫻、祝山車站的吉野櫻及從沼平公園步入森之道、櫻之道，遊客可依需求擇選最佳賞花路線，近距離欣賞花影。今年林鐵及文資處推出《SL-31蒸汽火車》，期望以三個小時的搭乘遊程安排，讓遊客訪賞花影之餘，透過深入的導覽解說，聆聽林業文化與鐵道的故事，重新感受歷史、自然生態、人文藝術等多層次的旅遊體驗。

▲▼ 2021阿里山花季限定遊程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲搶拍SL31蒸汽火車風采 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林鐵及文資處自107年揭牌成立，結合鐵道觀光與文資保存推廣，分別於主線(嘉義至十字路區間)、支線(阿里山森林遊樂區內)規劃各式主題列車活動，主推深度鐵道之旅，除了邀請達人領路分享外，更有專業導覽團隊隨車解說，遊客在款行慢旅中，聆聽林鐵說故事；經典小站下車漫步，體驗橫跨三種林相豐富的生態與社區文化之美，款款主題廣受好評與回響，遊客回頭率極高。

《SL-31蒸汽火車》主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/0000314)、 FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或可洽(05)2779843#362李小姐。

「小黑瓶」超未來肌因賦活露，堪稱品牌代表作

ET快訊
快訊／美股道瓊開盤跌300點！科技股血崩　那斯達克暴跌3％

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市伸援手認購雲林高麗菜　1000箱2萬公斤半天賣光光

新北各基層農會改選　農事小組長、會員代表投票結果出爐

新北坪林超限利用山坡地解除列管　修法回歸都市計畫法管制

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃…小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

嘉義市YouBike 增新站點　將建置100站450輛車

大林三疊溪明華濕地生態園區　洋紅風鈴木粉嫩花球盛開

阿里山花季限定遊程　百年蒸汽火車掛載檜木車廂高山賞櫻

逐鹿社區取得展演許可　餵養梅花鹿需動物保護教育宣導

信眾高齡化　觀音區復興宮開漳聖王聖誕慶典很傳統

台南地標「天上人間」拆包裝！在地人曝內幕：都去吃「萬象水餃」了

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

罔腰曬出媽媽手冊！曝日期「110/8/30」　被狂揪4大疑點...氣炸回應鄉民！

見「彌勒佛眨眼睛微笑」以為眼花 幸運男刮2本刮刮樂...喜中100萬

嘉義市伸援手認購雲林高麗菜　1000箱2萬公斤半天賣光光

新北各基層農會改選　農事小組長、會員代表投票結果出爐

新北坪林超限利用山坡地解除列管　修法回歸都市計畫法管制

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃…小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

嘉義市YouBike 增新站點　將建置100站450輛車

大林三疊溪明華濕地生態園區　洋紅風鈴木粉嫩花球盛開

阿里山花季限定遊程　百年蒸汽火車掛載檜木車廂高山賞櫻

逐鹿社區取得展演許可　餵養梅花鹿需動物保護教育宣導

信眾高齡化　觀音區復興宮開漳聖王聖誕慶典很傳統

台南地標「天上人間」拆包裝！在地人曝內幕：都去吃「萬象水餃」了

19歲男大生租屋遭「爸媽裝監控」崩潰：很噁心！　恐怖對話曝光

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層　18-65歲皆可接種

嘉義市伸援手認購雲林高麗菜　1000箱2萬公斤半天賣光光

《陰陽師：晴雅集》三大看點解析！趙又廷、鄧倫「男色CP」賞心悅目

新北各基層農會改選　農事小組長、會員代表投票結果出爐

小Call「專業pose外拍」請老公掌鏡！　一看照片傻眼：想重新投胎

(G)I-DLE Minnie哥哥發文挺穗珍！　韓網罵爆：為你妹著想就閉嘴

新北坪林超限利用山坡地解除列管　修法回歸都市計畫法管制

義大利大使剛果遭槍殺　盧安達叛軍駁指控：懦夫才搞暗殺

高雄男詭墜「33樓高大橋」身亡！留3大疑點　2年前也有人墜落

諧星喵「頭戴紙袋」當機5秒鐘　綜藝摔後回神：我在思考貓生！

地方熱門新聞

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

阿里山賞櫻　百年蒸汽火車掛載檜木車廂

逐鹿社區取得展演許可

嘉義市YouBike 增新站點

明華濕地生態園區洋紅風鈴木盛開

觀音復興宮開漳聖王聖誕慶典　很傳統

醉男持鋸劃傷路人　警快打制伏帶回

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

月津港藝術燈飾美翻了

守護蘭嶼飛魚文化　海巡出動100噸級巡防艇

花蓮送餐關懷弱老　10年送出231萬個便當

新北坪林超限利用山坡地解除列管

更多熱門

相關新聞

住嘉義最美飯店　50種零食免費吃

住嘉義最美飯店　50種零食免費吃

阿里山櫻花季即將從3月10日開跑，規劃賞櫻旅程同時，住宿更是不可或缺，有嘉義最美飯店美稱的「天成文旅-繪日之丘」從即日起至4月底為止推出「連名帶姓」住房專案，，凡姓名中有與「天、成、文、旅、繪、日、之、丘」任一字同音的消費者，於周日到周五入住，2人同行每人只要650元起。

嘉義走春景點推薦！　台企銀董事長黃博怡：東石、布袋、梅山

嘉義走春景點推薦！　台企銀董事長黃博怡：東石、布袋、梅山

神木下婚禮登場！今起開放報名

神木下婚禮登場！今起開放報名

嘉義竹林秘境「二延平步道」CP值高

嘉義竹林秘境「二延平步道」CP值高

她寒流夜受困千人洞　凍4小時獲救

她寒流夜受困千人洞　凍4小時獲救

關鍵字：

阿里山蒸汽火車

讀者迴響

熱門新聞

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

即／美股跌勢持續　那斯達克崩3％

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

1歲女兒衝進陌生女店員懷裡！紀言愷傻眼PO照…網秒懂

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

新莊女為「5000元貓糧弒母」媽悲慘背景曝光

網諷變性懷孕「全球無案例」　罔腰男友：咕狗一下好嗎

網紅不雅艷照瘋傳！　認了是本人痛揭殘酷真相

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面