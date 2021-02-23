阿里山花季限定遊程　百年蒸汽火車掛載檜木車廂高山賞櫻

▲火車過彎 。（圖／「漫步在雲端的阿里山」黃源明提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山花季每年吸引無數遊客探訪群花的嬌態以及一睹百年蒸汽火車的風采。今(110)年林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)為響應花季特別推出限定《SL-31蒸汽火車》主題列車，全程由「漫步在雲端的阿里山」攝影達人黃源明領路且每車廂配有專業導覽員解說，透過搭乘百年國寶蒸汽火車SL-31附掛仿日本皇室貴賓車打造的臺灣檜木車廂，體驗全臺獨家的高山櫻花鐵道之旅。

▲穿梭森林間的蒸汽火車 。（圖／「漫步在雲端的阿里山」黃源明提供）

《SL-31蒸汽火車》主題列車訂於110年3月8、15、22、29日(每週一/上、下午各1梯次)行駛於阿里山森林遊樂區，行程費用2,000元/人，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品，活動僅8梯次，每梯次限額80人。

林鐵隱藏版路線 《 SL-31蒸汽火車》定點現身

沼平線阿里山派出所前的S彎道是著名賞櫻的「超級星光大道」，109年林鐵及文資處打破以往的正班車往返，透過主題列車特別規劃，讓百年蒸汽火車緩慢沿著S軌道前進，並採定點停留方式，滿足攝影迷捕捉櫻花鐵道的魅力。

▲著名的超級星光大道 。（圖／「漫步在雲端的阿里山」黃源明提供）

2021年《SL-31蒸汽火車》主題列車，除安排著名賞櫻的「超級星光大道」定點拍攝外，還加入林鐵隱藏版路線「祝山線0.5K、1.1K」的停留，讓參與的遊客可以拍攝林鐵支線少有的廣闊大彎軌道及大彎岩橋，而列車司機則在適當時機與地點鳴笛，冉冉白煙自老火車煙囪升起，彷彿與遊客熱情打招呼，同時增添畫面的風采。

阿里山花季每年3至4月吸引數十萬遊客上山賞花，森林遊樂區各賞花熱點包括對高岳站木棧道兩旁的緋寒櫻、祝山車站的吉野櫻及從沼平公園步入森之道、櫻之道，遊客可依需求擇選最佳賞花路線，近距離欣賞花影。今年林鐵及文資處推出《SL-31蒸汽火車》，期望以三個小時的搭乘遊程安排，讓遊客訪賞花影之餘，透過深入的導覽解說，聆聽林業文化與鐵道的故事，重新感受歷史、自然生態、人文藝術等多層次的旅遊體驗。

▲搶拍SL31蒸汽火車風采 。（圖／記者翁伊森翻攝）

林鐵及文資處自107年揭牌成立，結合鐵道觀光與文資保存推廣，分別於主線(嘉義至十字路區間)、支線(阿里山森林遊樂區內)規劃各式主題列車活動，主推深度鐵道之旅，除了邀請達人領路分享外，更有專業導覽團隊隨車解說，遊客在款行慢旅中，聆聽林鐵說故事；經典小站下車漫步，體驗橫跨三種林相豐富的生態與社區文化之美，款款主題廣受好評與回響，遊客回頭率極高。



《SL-31蒸汽火車》主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/0000314)、 FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或可洽(05)2779843#362李小姐。

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