快訊／誠創董座馬永玲爆炒股醜聞！檢調33路搜索　拉抬自家股價翻倍

記者劉昌松／台北報導

上市公司誠創科技(3536)驚爆董事長馬永玲疑似結合市場作手，涉炒作自家股票，共投入上億元資金，從2016年到2017年間，用31個人頭帳戶，以相對成交等方式，分階段把股價從12元炒到24元，台北地檢署11日指揮調查局兵分33路，搜索誠創辦公室以及馬永玲住家等處，預計依違反《證交法》操縱股價等罪嫌，約談馬等24人。

▲誠創科技公司爆發疑似董座聯手市場派炒股弊端。（圖／翻攝誠創網站）

馬永玲是元大馬志玲的三弟，同時也是誠創科技的董事長兼總經理，誠創主要研發生產精密陶瓷、深紫外線殺菌產品，但股價始終不高，2016年間，誠創準備辦理現金增資發行新股，並發行可轉換公司債等方式，向市場募資。

股市炒手許國樑、鄭國良等人疑似在得知誠創的募資計畫後，認為有機可趁，利用19個人頭所提供的31個帳戶，在市場上製造交易活絡表象，把誠創股價從2016年3、4月的每股12元，到2017年10月左右最高價達24元。

另外馬永玲也在2017年間，指示誠創公司的稽核主管，把持股公司大華資產握有的誠創股票大量賣出，趁高價套利，且股票交易相對人都明顯集中在許國樑掌控的人頭帳戶，共計超過3000張。

主管機關發現市場上有炒作情形，送交檢調分析，赫然發現，總計約上億元的炒股資金，分別涉來自馬永玲、以及正泰旅行社老闆洪清陽，懷疑是公司派結合市場派，炒作自家股票，檢察官林達11日指揮調查局台北市調處，兵分33路，搜索並約談馬永玲等24名嫌犯，全案朝違反《證交法》操縱股價罪嫌偵辦。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

快訊／彭文正疑開車遇「碰瓷」挨告 北檢出庭怒控騎士恐嚇取財

「幫我做一件事」玩骰子輸了被拉進男廁 她褲子濕一塊坐地痛哭

偶像劇網紅籌父醫藥費下海援交！「富商」竟是神鬼快遞她還倒貼