快訊／彭文正疑開車遇「碰瓷」挨告　北檢出庭怒控騎士恐嚇取財

記者劉昌松／台北報導

資深媒體人彭文正今天下午突然現身台北地檢署，開完偵查庭後表情嚴肅地和律師商討案情，原來是因為他日前在台北市仁愛敦南圓環遇到行車事故，1名機車騎士指控他肇事涉嫌過失傷害，彭十分不滿，認為現場是「禁行機車」的內環道，且他根本沒有撞到機車，「我想我會加告恐嚇取財，這對公眾人物來講，是不能妥協的事情！」

▲彭文正遇行車糾紛被告過失傷害，出庭後生氣考慮要反控對方恐嚇取財。（圖／記者劉昌松攝）

彭文正曾任台大教授，曾主持電視節目《政經看民視》，後來轉戰網路主持《政經關不了》，近年蒐集各方意見，質疑總統蔡英文的博士論文真實性，並正式提告確認蔡的學歷真偽，目前案件因程序瑕疵，被高院裁定發回台北地院審理中。

10日下午，彭文正難得一身輕便打扮，和律師現身台北地檢署，記者好奇上前詢問所謂何事，彭坦然說明自己遇到「類似詐騙集團，在圓環內環道禁行機車的地方恐嚇取財」。

彭文正說：「有個(機車)車子摔在我面前，回頭告訴我說我撞到他的車，(但)我沒有撞到他的車，他發簡訊給我說，再不聞不問試試看，就告我過失傷害，但是我有撞到他的車嗎？沒有！(機車)倒地的地方是禁行機車的內環道，所以我想我會加告他恐嚇取財，我想這對公眾人物來講，這是不能妥協的事情！」全案目前正由檢察官偵辦中。

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