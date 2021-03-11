前空姐火燒老公急餵鳥內幕曝！鸚鵡社相遇5個月閃婚　60天就家暴

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原今日一名李姓前空姐向楊姓丈夫潑灑汽油縱火，李女4天前才爆出自己遭婆婆狠咬、潑辣油等。李女公公對媒體氣憤地說，媳婦事後竟打電話要公公幫忙餵小鳥，未關心先生傷勢，讓他難以接受。李女與老公當初就是在鸚鵡社團認識，兩個人都熱愛小鳥，交往五個月就閃婚，結婚兩個月就傳家暴。

▲台中李姓前空姐曾上網指控遭婆婆咬傷。（圖／翻攝爆料公社二社）



據了解，李女與先生一家前後共通報過5次家暴，李女與先生、公婆都互相通報過，第一次是在去年7月，當時兩人才剛結婚完沒多久，最後一次是在上個月4日。

李女日前接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，公婆得知她年長丈夫7歲後就常對其藉故刁難、各種言語霸凌，近日又遭婆婆咬傷手臂、潑辣椒油，婆媳倆徹底撕破臉。但遭指控的婆婆7日出面表示媳婦也有動手，不但遭對方狠踹腳、甩巴掌及掐頸部，刀子也是她帶來的，通通是自導自演，已向警方聲請家暴保護令。

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