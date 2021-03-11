偶像劇網紅籌父醫藥費下海援交！「富商」竟是神鬼快遞她還倒貼

▲曾演出偶像劇的網紅遭楊震豪騙援交失身又失財。（示意圖與本案無關／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

快遞員楊震豪前年在IG隨機私訊網美、直播主，佯稱是香港富商，開價10萬到70萬元不等價格包養，台北地檢署先前已經陸續查出有6名女子受騙，人財兩失，日前又1名曾在偶像劇演出的網紅為籌父親醫藥費，還相信楊男多匯款，以現金還了3萬多元才發現受騙，檢察官11日追加起訴楊男詐欺等罪，累計至今已知7女受害。

36歲的楊震豪日前已經被通緝到案，另案入監服刑中，他過去早有被控性侵紀錄，但受害人疑似擔心援交行為被發現，未出庭指證，讓楊男獲得不起訴，直到有次楊男皮夾遺失，掉了被撿到警局，警方發現皮夾內有多張他人信用卡，其中1張信用卡的女主人對自己卡片為何在楊男皮夾內，語焉不詳，檢察官蕭永昌察覺不對勁，追出楊男騙財騙色內幕。

▲有7名直播主、網紅之前被騙色後不敢報案。（圖／pexels）

檢方先前已起訴楊男在2019年間，在IG開設多個帳號，隨機找尋網美及直播主，以香港富商、色情仲介等多種身分，傳訊「有工作邀約，請私訊」，或者直接傳送1張整疊鈔票壓著紙條「我想認識你」的照片，表示願意以10萬到70萬元不等金額包養。

楊男聲稱自己性功能障礙，只是好奇這些被害人是不是真的會為了錢援交，但在房間內都是純聊天，沒有真的要性交易，但先前有5名直播主被騙到旅館開房間後，都沒有拿到錢，也不敢張揚，被檢警陸續傳喚到案，才說出受騙經過，楊男被依詐欺等罪起訴，日前再追加起訴1名台中女子受害情節。

另外1名曾在偶像劇演出過的網紅，也提告指出，她因為要幫父親籌措醫藥費，瞞著男友答應楊震豪「上床35萬元」，後來楊男傳了假的匯款證明，聲稱不小心多匯款，並約好到房間見面做完後，再收回差額，網紅信以為真，在性交易後以現金還了差額3萬多元，才發現受騙，成為楊震豪假富商騙色騙財的第7名被害人。

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