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「幫我做一件事」玩骰子輸了被拉進男廁　她褲子濕一塊坐地痛哭

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲小淳被迫幫第1次見面的男子手淫後痛哭。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉昌松／台北報導

台北傅姓男子去年初和朋友到KTV唱歌時，玩骰子贏了女子小淳(化名)一把後，看小淳離開包廂要去上廁所，竟尾隨並強拉小淳進男廁，要求小淳「幫我做一件事」，逼小淳幫忙打手槍，小淳忍著做完，走出廁所見到友人當場哭倒在地，因小淳褲子上驗出傅男DNA等事證，台北地檢署11日依強制猥褻起訴傅男。

檢警調查，傅男和小淳是各自和1群朋友去團唱，因此在同間包廂內初次見面認識，席間大家玩骰子遊戲，說好輸了要幫贏的「做一件事」，小淳只玩了1把就輸，之後在包廂內繼續看大夥喝酒歡唱到一半，小淳不勝酒力，走出包廂要去上廁所。

傅男見狀跟上，先是把走路不穩撞牆的小淳衣領拎住，接著直接把小淳勾拉進男廁隔間後，直接要求小淳「幫我」，示意小淳幫忙打手槍，小淳酒醉無力反抗，含淚幫忙完事後，走出廁所，在走廊上看到朋友前來關心，情緒才爆發痛哭。

雖然傅男辯稱雙方你情我願，但檢察官勘驗KTV走廊監視器，小淳走路明顯是酒醉不穩，且有倒地痛哭的受害後情緒反應，加上小淳的褲子上的確沾有精子細胞，DNA與傅男相符，因此採信小淳說法，依強制猥褻罪起訴傅男。

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