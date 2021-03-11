俄10萬劑「衛星五號」疫苗運抵委內瑞拉　總統馬杜洛接種：感覺挺好

#ÚltimoMinuto El presidente de Venezuela @NicolasMaduro se colocó la primera dosis de la vacuna #SputnikV como parte del plan de vacunación del país.



La inoculación se produce tras haber inmunizado al personal de salud y de primera línea de combate al #COVID19 en Venezuela pic.twitter.com/2IGfkvMyrL — teleSUR TV (@teleSURtv) March 6, 2021



記者張靖榕／綜合外電報導

全球多國爭相訂購輝瑞、阿斯特捷利康與莫德納疫苗的同時，與美國及西方國家關係惡劣的委內瑞拉，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）接種了俄羅斯加馬列亞「衛星五號」（Sputnik V）疫苗，完成後他表示感覺還不錯。

▲馬杜洛接種疫苗，對鏡頭表示這是第一劑。（圖／翻攝自推特「teleSUR」）

根據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，馬杜洛6日與夫人福洛瑞斯（ Cilia Flores）接種完「衛星五號」疫苗後，隔日透過媒體在推特的貼文表示，「我最初感覺有點昏昏欲睡，然後感到有點暈眩，休息過後，現在感覺百分百良好。」

委內瑞拉2月收到從俄羅斯運抵的10萬劑「衛星五號」疫苗，該疫苗也是全球第一支宣稱能有效對抗病毒的疫苗。

當前全球進口最多的疫苗是阿斯特捷利康，第二大便是「衛星五號」，排序第三、四位則分別是輝瑞和莫德納。「衛星五號」已通過全球46國的緊急授權。