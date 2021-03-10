駁「疫苗種族主義說」　歐盟點名中俄：把疫苗當政治宣傳

▲米歇爾發聲明反擊，歐洲不會利用疫苗作為政治宣傳的目的。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

歐盟因阿斯特捷利康（AZ）疫苗產能不如預期，允許在會員國生產的疫苗暫停出口，挨批「疫苗種族主義」。對此，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）反擊，歐洲不會利用疫苗作為政治宣傳的目的，更直接點名中國大陸和俄羅斯，「在疫苗供給上做的有限，卻說得口沫橫飛。」

綜合外媒報導，歐盟近日因疫苗議題挨轟，其一是因疫苗接種速率大落後英、美兩國，二來是提供貧困國家疫苗數量不如中國大陸、俄國和印度。而上周又因阿斯特捷利康未能履行疫苗合約承諾，歐盟執委會和義大利祭出疫苗出口管制令，禁止一批25萬劑的AZ疫苗出口至澳洲挨批。

▲米歇爾表示，歐盟接種疫苗的人數遠高於中、俄兩國。（圖／路透社）

對此，米歇爾在當地時間9日發聲明說，歐洲發揚自己價值觀，不會利用疫苗「做為宣傳的目的」，「我們不應被中國和俄國誤導，我們所追求的價值高於這兩個國家，因為在提供疫苗給其他人的行動上，他們做的很有限，卻說得口沫橫飛。」

米歇爾也說，如果沒有歐盟，不可能在不到一年時間研發並生產出疫苗，目前歐盟也確保讓貧窮的成員國施打第一劑，且歐盟接種疫苗的人數遠高於中、俄的2倍。