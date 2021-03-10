拚旅遊！陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

▲大陸外交部長王毅。（圖／CCTV）

記者任以芳／綜合報導

中國外交部長王毅7日在兩會記者會上宣佈，即將推出中國版「國際旅行健康證明」。消息宣佈後，以色列新任駐華大使潘綺瑞（IRIT BEN-ABBA VITALE）隔天立刻表示，「以色列樂於成為第一個與中國實現疫苗接種互認的國家。」

據《環球時報》報導致出，1月22日剛抵達北京的以色列新任駐華大使潘綺瑞表示，「我們樂於成為第一個與中國實現疫苗接種互認的國家。」這將是她任上的優先議題，並希望在未來幾周內達成這一合作。

報導稱，多名中國學者表示，中國版「國際旅行健康證明」並非單純的「疫苗護照」，而是核酸檢測和疫苗接種等多種信息可以共同互相驗證，有助於在保障安全的前提下，促進國際交往，加快各國經濟復蘇。

▲ 大陸8日推出疫苗護照。（圖／翻攝 大陸「國際旅行健康證明」）

據了解，中國版「國際旅行健康證明」8日微信小程序已正式上線，是一種綜合性證明，清楚顯示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門檢驗個人信息，也可以打印生成紙質版。

▼ 大陸「疫苗護照」清楚顯示接種訊息。（圖／翻攝 大陸「國際旅行健康證明」介面）

除了中國推行「國際旅行健康證明」，《今日俄羅斯》指出，其他幾個國家及地區已經在考慮設立類似的「健康證書」限定使用於國內或者國際旅行。歐盟正計劃推出一種「數字綠色通行證」的護照，以便接種過疫苗的人可以在歐盟內自由旅行。

報導指出，英國也有推出「健康身份證」的想法；新加坡航空公司宣佈，他們將於下周開始試用「新冠數字旅行通行證」，乘客需要在起飛前向值機人員出示一款應用程序的界面。該程序存儲著乘客的健康信息，例如，是否接受過新冠檢測及檢測的結果，以及乘客疫苗的注射情況。