　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

拚旅遊！陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議外交部長記者會,外交部長王毅。（圖／CCTV）

▲大陸外交部長王毅。（圖／CCTV）

記者任以芳／綜合報導

中國外交部長王毅7日在兩會記者會上宣佈，即將推出中國版「國際旅行健康證明」。消息宣佈後，以色列新任駐華大使潘綺瑞（IRIT BEN-ABBA VITALE）隔天立刻表示，「以色列樂於成為第一個與中國實現疫苗接種互認的國家。」

據《環球時報》報導致出，1月22日剛抵達北京的以色列新任駐華大使潘綺瑞表示，「我們樂於成為第一個與中國實現疫苗接種互認的國家。」這將是她任上的優先議題，並希望在未來幾周內達成這一合作。

報導稱，多名中國學者表示，中國版「國際旅行健康證明」並非單純的「疫苗護照」，而是核酸檢測和疫苗接種等多種信息可以共同互相驗證，有助於在保障安全的前提下，促進國際交往，加快各國經濟復蘇。

▲▼ 大陸8日推出疫苗護照。（圖／翻攝 大陸「國際旅行健康證明」介面）

▲ 大陸8日推出疫苗護照。（圖／翻攝 大陸「國際旅行健康證明」）

據了解，中國版「國際旅行健康證明」8日微信小程序已正式上線，是一種綜合性證明，清楚顯示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門檢驗個人信息，也可以打印生成紙質版。

▼ 大陸「疫苗護照」清楚顯示接種訊息。（圖／翻攝 大陸「國際旅行健康證明」介面）

▲▼ 大陸8日推出疫苗護照。（圖／翻攝 大陸「國際旅行健康證明」介面）

除了中國推行「國際旅行健康證明」，《今日俄羅斯》指出，其他幾個國家及地區已經在考慮設立類似的「健康證書」限定使用於國內或者國際旅行。歐盟正計劃推出一種「數字綠色通行證」的護照，以便接種過疫苗的人可以在歐盟內自由旅行。

報導指出，英國也有推出「健康身份證」的想法；新加坡航空公司宣佈，他們將於下周開始試用「新冠數字旅行通行證」，乘客需要在起飛前向值機人員出示一款應用程序的界面。該程序存儲著乘客的健康信息，例如，是否接受過新冠檢測及檢測的結果，以及乘客疫苗的注射情況。

ET快訊
台中熱門景點眼鏡蛇出沒！打死要判刑網嚇呆：別去了
一圖曝中南部未來慘況「可能連1滴雨都沒」　最壞撐到梅雨季
快訊／僅存最後1系也掰了！蘭陽技術學院宣布停止招生
原本目標不是顏若芳！名嘴爆「跟拍王定宇」真相：還有精彩的
福原愛親筆道歉信「簽名藏玄機」！ 日鑑識專家戳破真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拚旅遊！陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

港官員：林鄭月娥沒時間考慮連任　想完成本屆任務

俄羅斯駐陸大使：沒去過「台灣省」　未來願搭高鐵前往

英監管機構開罰880萬元　CGTN堅決反對：要求得到公平對待

落實「愛國者治港」　人民日報鋭評：港選舉制度非改不可！

路透社：大陸科興疫苗證實「對巴西變種病毒有效」

13歲少年「剝皮分屍」6歲男童！藏屍15天淡定上學　母泣血PO長文

白甜網紅用「排水管喝豆漿」　祖孫吃早餐見離譜行徑傻眼

垃圾桶撿到鑽戒　遛狗女開箱見「3物」傻了：我不敢要

陸製電動車展覽中失控！　「商場內倒車」撞爛展櫃多人受傷

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

拚旅遊！陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

港官員：林鄭月娥沒時間考慮連任　想完成本屆任務

俄羅斯駐陸大使：沒去過「台灣省」　未來願搭高鐵前往

英監管機構開罰880萬元　CGTN堅決反對：要求得到公平對待

落實「愛國者治港」　人民日報鋭評：港選舉制度非改不可！

路透社：大陸科興疫苗證實「對巴西變種病毒有效」

13歲少年「剝皮分屍」6歲男童！藏屍15天淡定上學　母泣血PO長文

白甜網紅用「排水管喝豆漿」　祖孫吃早餐見離譜行徑傻眼

垃圾桶撿到鑽戒　遛狗女開箱見「3物」傻了：我不敢要

陸製電動車展覽中失控！　「商場內倒車」撞爛展櫃多人受傷

被指「跟鄭麗君有落差」李永得回應了！文化部高層懸缺4月補齊8成

5年建案「大量拋售」還認賠殺出！他曝非凶宅　網猜測社區有狀況

王顏同居格局圖洩密　設計師：這是沒辦法分租的親密動線

民眾黨遭批投機　楊寶楨：針對不同議題合作哪裡有問題？

台東慢食節縱谷登場！關山親水公園「童趣餐桌」找回純真原味

扛房貸、全家開銷！他加班被狂嫌...妻消失1周「怒帶2孩回娘家」

加州天普市長市政報告公開致謝　花蓮「捐物資助姊妹市防疫」

差點上錯床！雙胞胎愛上雙胞胎　4人婚後同住「我真的認錯老婆」

宋兆文／美國對共軍佈署精準打擊作戰網

國內銀行業估台幣升值力道　未來3個月「變緩升」！

大陸熱門新聞

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

三寶闖紅燈鬼探頭！　秒被撞飛「空中轉720度」老婆慘死

控制狂父母逼輕生　女兒遺書曝光

7人回前公司討薪！吃員餐反被要30萬

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

13歲少年剝皮分屍6歲男童！藏屍15天淡定上學

家中一週自燃40多次！　真相曝光超傻眼

兩岸關係緊張！　趙立堅曝真相

陸製電動車展覽中失控！　「商場內倒車」多人受傷

垃圾桶撿到鑽戒　遛狗女開箱驚呆

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

白甜網紅用「排水管喝豆漿」　祖孫吃早餐見離譜行徑傻眼

更多熱門

相關新聞

ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗　為了出國竟有35.7%改變心意

ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗　為了出國竟有35.7%改變心意

根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果指出，39.3%民眾對疫苗效果表示不確定，38.3%民眾會擔心疫苗的副作用，但當問到若要取得「疫苗接種證明」才能出國時，原本不願意施打疫苗的民眾，有35.7%改變心意，表示願意施打。

陳柏惟蝦蝦質詢片瘋傳　網取新綽號：綠色韓國瑜

陳柏惟蝦蝦質詢片瘋傳　網取新綽號：綠色韓國瑜

大學浪貓半夜亂叫　大叔校園訓話笑翻網

大學浪貓半夜亂叫　大叔校園訓話笑翻網

每月3000投美股ETF「小資族搶進沙盒實驗」　律師：風險可控我也想試

每月3000投美股ETF「小資族搶進沙盒實驗」　律師：風險可控我也想試

關鍵字：

旅遊疫苗護照大陸以色列

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

中壢送肉粽恐怖內幕曝！警方回應了

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

日媒爆「福原愛抱攝影師」惹火江宏傑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面