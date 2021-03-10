LIVE／11.7萬劑疫苗有機會下周三開打！陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日下午2點召開例行記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。首批AZ疫苗11.7萬劑上周抵台，正在檢驗封緘程序，究竟何時能開打，外界十分關注。另外，帛琉旅遊泡泡本周有初步定案，目前傳出有可能「完全不須居家檢疫」。針對上述議題，預期將於會中說明。

AZ疫苗抵台已一周，國民黨立委洪孟楷昨日於立法院施政總質詢時關切，疫苗何時開打遲遲沒有下文。陳時中回應，由於是第一批疫苗，檢驗要嚴格一點。洪孟楷追問能否在一週內就開始施打疫苗？陳時中鬆口「可以努力看看」。陳時中今日上午參加考察行程，媒體追問17日前是否有機會開打？他說「當然是有機會」。而最新消息指出，根據接種規劃，第一階段3月優先給醫事人員，第二階段6月給長者，疾管署也將推出接種卡、App。

另外，台灣帛琉即將啟動旅遊泡泡，指揮中心正密集開會討論，目前傳出有可能「完全不須居家檢疫」。發言人莊人祥昨日表示，台灣跟帛琉都沒有疫情，的確是朝雙方都不需要居家檢疫的方式討論，但一切還是要談妥後才能公布。陳時中上午則透露，帛琉希望入境者做抗原快篩，但台灣認為偽陽性比例太高，建議改做PCR，回台後則採加強版自主健康管理。

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▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計178,886例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含176,442例排除)，其中977例確診，分別為861例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號，確診個案中10人死亡、932人解除隔離、35人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。