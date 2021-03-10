核災後每月赴福島義診...日醫師曝現狀：每1萬兒童5人患甲狀腺癌

▲福島核災爆發後，當地孩童的甲狀腺癌罹患率暴增。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本一名原本住在福島的醫師種市靖行，10年前因福島核災舉家搬到石川縣金澤市，如今更在同縣的郡山市開業。然而即便如此，熱愛家鄉的他，每個月仍然會利用休假回到福島，替孩童進行甲狀腺癌檢查，調查他們是否受到輻射線影響。不過令他驚訝的是，在檢查中，福島縣有252名孩童有罹患甲狀腺癌的疑慮，其中202人確診，等於每1萬名兒童中，就有5人罹患甲狀腺癌。

根據《石川電視》報導，儘管種市靖行已經搬到石川縣，但每個月仍會抽出時間到福島縣替兒童進行甲狀腺癌檢查，以調查孩童是否受到核災的輻射線影響。種市坦言，當初其實曾經詢問同行是否願意共同協助這個檢查計畫，但是幾乎都被拒絕了。

事實上，福島縣政府針對核災發生當時18歲以下的38萬名兒童進行了甲狀腺檢查，其中種市就負責了超過1000人。然而在這38萬名兒童中，一共有252人被查出疑似罹患癌症，其中有202人確診，也就是說每1萬人中就有5人罹患癌症。

種市表示，「原本每100萬人才會出現1到2人罹患癌症，這個數字可以說是非常高，其中更有許多案例在手術後，癌細胞轉移到肺部，甚至幾乎沒有不動手術就能痊癒的案例。」透露出對於輻射影響的擔憂。

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