「狂養140隻兔子」省除草費！寺廟被塞爆反成災難　當局下令逼改善

▲日本長谷寺因為兔子過多而爆出兔子生活環境極差，還經常受傷、染病的消息。（圖／翻攝自推特／@NekoInuSado）

記者葉睿涵／綜合報導

日本新潟縣長谷寺一向以兔子數量眾多、寺內還有一座高大的「兔觀音」而聞名世界。為了節省清除寺內雜草的開支，長谷寺住持富田寶元決定，不再將兔子關在籠內，反而要將他們放養，好讓兔子以雜草為食，順便幫寺廟除草。

綜合外媒報導，由於寺院未將雌雄兔子分開放養，導致牠們自然繁殖、數量暴增，寺內最多曾一度擁有高達140隻兔子。這樣一來，寺廟不止無法減少開支，還因為兔子數量過密、健康狀況和衛生環境變差而不斷爆出染病、受傷的消息，反而演變成一場災難。

事件曝光後，寺廟近日已被當局下令改善兔子的生活環境。目前寺內兔子數量已下降至20隻，越來越靠近「數量只剩個位數」的終極目標，但寺廟還有一隱憂，因為住持目前已年過8旬，但兔子的壽命約為6至10年，他們擔心，要住持照顧兔子將對其形成巨大負擔，因此希望有心人可以助養這些兔子。

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