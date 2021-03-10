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快訊／水泥車恐怖輾壓畫面曝！路人驚喊煞不及　她遭慘拖10m命危

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區文化三路10日下午發生驚悚車禍意外，1名年約60餘歲婦人持助行器橫越馬路時，被一輛左轉的預拌混凝土車撞上，路人驚呼下，駕駛剎車來不急已輾過，留下長達十餘公尺的血痕與大片血跡，婦人被緊急送醫急救中生命垂危，肇事的鄭姓駕駛辯稱是車輛A柱阻擋轉彎視線，警方進行酒測，酒測值為零，至於肇事原因仍待警方調查釐清中。

▲桃園市游姓男子10日下午駕駛遇難混凝車行經桃園市龜山區文三一街左轉文化三路時，不慎輾過橫越婦人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市游姓男子10日下午駕駛遇難混凝車行經桃園市龜山區文三一街左轉文化三路時，不慎輾過橫越婦人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市游姓男子10日下午駕駛遇難混凝車行經桃園市龜山區文化三路時，不慎輾過橫越道路婦人，留下長長的血痕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市游姓男子10日下午駕駛遇難混凝車行經桃園市龜山區文化三路時，不慎輾過橫越道路婦人，留下長長的血痕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，下午1時許，39歲的鄭姓男子駕駛預拌混凝車行經龜山區文化三路與文三一街路口時，未注意持助行器步行的1名婦人，當場輾過婦人後還往前跑了十餘公尺才停下，婦人被拖行後留下長長的血痕，身受重傷昏迷不醒，血跡則流入一旁水溝，現場狀況令人驚心動魄。

▲桃園市游姓男子10日下午駕駛遇難混凝車行經桃園市龜山區文三一街左轉文化三路時，不慎輾過橫越婦人，現場血跡片片與婦人的助行器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市游姓男子10日下午駕駛遇難混凝車行經桃園市龜山區文三一街左轉文化三路時，不慎輾過橫越婦人，現場血跡片片與婦人的助行器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭姓駕駛肇事後下車查看，路人則報警處理，消防局救護車將滿身是血的婦人送往林口長庚醫院急救，其中婦人腹部重創，生命垂危；龜山警分局交通分隊員警為肇事的鄭姓駕駛酒測，酒測值為零。

▲桃園市游姓男子10日下午駕駛遇難混凝車行經桃園市龜山區文三一街左轉文化三路時不慎輾過婦人，圖為車禍發生前監視器畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市游姓男子10日下午駕駛遇難混凝車行經桃園市龜山區文三一街左轉文化三路時不慎輾過婦人，圖為車禍發生前監視器畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭姓駕駛辯稱因車輛A柱擋住左轉視線，他沒看到婦人橫越馬路；警方則懷疑鄭轉彎時車過快，才來不急剎車，呼籲駕駛人轉彎時應減速慢行，留意A柱死角，並禮讓穿越道路行人優先通行，以避免意外事故發生。

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