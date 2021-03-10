駐韓美軍防衛費分擔終定調！　南韓分擔額2021調升13.9%

▲韓方的駐韓美軍防衛費分擔額2021年將調升13.9%。（圖／路透社）



文／中央社

韓國外交部今天表示，與美方已就僵持約一年半的防衛費分擔談判達成最終協議，今年防衛費分擔額將比前期上調13.9%，之後4 年則按照前一年度韓國國防費用增加比率調整。

韓國與美國原先對於駐韓美軍防衛費分擔特別協定在2019年底到期，原應在到期前完成新協定談判，但因美國前總統川普堅持要求韓方負擔費用至少要從每年9.2億美元（約新台幣260億元）增至50億美元而陷入僵局。

▲據悉，為提高SMA合作效益，韓美雙方也將商議層級從課長級提高至局長級。（圖／達志影像／美聯社）



韓國外交部今天發布新聞稿表示，經過川普任內7次、現任總統拜登任內2次談判，韓美雙方就駐韓美軍防衛費分擔特別協定（Special Measures Agreement，SMA）達成最終協議，擬定2020至2025年的防衛費分擔增率計算方式。

依協議內容，因談判延宕計算的2020年防衛費韓國負擔總額比照2019年為1兆389億韓元（約新台幣250億元），扣除韓國政府先行支付的人事費及駐韓美軍韓籍雇員無薪假期間的支援金，尚須支付7245億韓元。

2021年分擔費用增率則以2020年度防衛費增率7.4% 及駐韓美軍韓籍雇員人事費增率6.5%合計計算，共上調13.9%；2022年依韓國2021年國防費用增率5.4%上調，2023年至2025年也都將依前一年度國防費用增率調整，預估至2025年分擔費用將漲至1.5兆韓元。

外交部高層官員表示，以經過國會審議計算的國防費用增率來計算防衛費分擔金額更為客觀。對於去年駐韓美軍韓籍人員因防衛費分擔談判延宕，必須被迫休無薪假的狀況，可望藉此避免再次發生。

此外，為提高SMA合作效益，韓美雙方也將商議層級從課長級提高至局長級。

韓國外交部期許這次協議可強化雙邊同盟發展，並肯定拜登政府在上任後迅速解決韓美間懸而未決的問題，進一步鞏固雙邊合作關係。

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