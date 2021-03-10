大巨蛋鋼筋掉落原因曝光！包商把挖土機當成起重機　北市開罰9萬





▲大巨蛋施工時突然發生鋼筋掉落，砸毀防護圍籬，幸好未造成人車損傷。（圖／北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市議員徐巧芯10日踢爆大巨蛋工地竟發生吊掛鋼筋鬆脫事件，直接壓垮圍籠護欄。對此，台北市政府下午緊急召開記者會，確定向承攬商睿億工程有限公司開罰6萬元，至於承包原事業單位邦興營造有限公司則開罰3萬元，總計9萬元。

停工5年的台北大巨蛋在去年獲復工許可，力拚台北市長柯文哲卸任前完工。徐巧芯10日上午召開記者會指出，7日大巨蛋施工時鋼筋掉落，且在索資過程，北市體育局、建管處竟都沒有施工日誌、安全日誌相關資料，不但突顯北市府各局處橫向聯繫有問題，施工日誌的備查機制毫無落實，「北市府螺絲鬆得太誇張！」

▲大巨蛋工安意外，鋼筋掉落。（圖／徐巧芯議員研究室提供）

對此，台北市副市長黃珊珊與勞動局長陳信瑜、台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩等人，10日下午緊急召開記者會。

針對7日大巨蛋發生工安事故，陳信瑜說，大巨蛋自2011年以來，已經被勞檢1394次，今年1月起已檢查15場次。承攬商睿億工程有限公司此次使用挖土機車輛機械吊運鋼筋，錯誤使用機具，依違反《職業安全衛生設施規則》第116條，裁罰3萬元。

另外，在勞檢過程中也發現現場鋼筋鋼索強度不足，依違反《職業安全衛生設施規則》第97條，罰鍰3萬元。

至於承包原事業單位邦興營造有限公司（俗稱大包），也因違反《職業安全衛生法》第27條「未善盡監督指揮管理」，罰鍰3萬元，整個台北文化體育園區大型室內體育館開發計畫案基地臨光復南路路型改善工程，總計被罰9萬元。

▲面對大巨蛋發生鋼筋掉落意外，北市緊急召開記者會，由台北市副市長黃珊珊、勞動局長陳信瑜親自出席。（圖／勞動局提供）

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩也補充說明，依《職業安全衛生法》第36條有發生職業災害之虞時，通知其就部分停工，不過並非全面停工，而是針對光復南路車行地下道；此次最重要是通報系統失靈，下游廠商發生事情，但遠雄完全不知，市府也不知道，未來若有發生類似事件，第一時間應立即通報，沒有立即通報就會開罰，若發生工安問題則可每天罰10萬元，且能累積開罰。

對於光復南路車行地下道要停工多久的問題，黃珊珊表示，先確定鋼筋強度足夠後等條件，才可以復工，而北市都有做廠商履歷，不好的都會被記錄。

黃珊珊指出，大型工程應設有即時影像，未來會比照環南市場改建機電工程，建設即時影像，監控北市重大工程，讓類似事情不會在業務單位或公務機關不知情的狀況下發生。

面對這起意外，遠雄發言人楊舜欽則說，他們到10日早上才看到這個畫面，針對此事得對社會大眾、市府、協力廠商致歉，謝謝民眾參與監督公共工程，這事情他們責無旁貸，遠雄既然是承包廠商就概括承受所有責任，包括北市府後續對他們的懲處，而對內他們也會對包商進行咎責。

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