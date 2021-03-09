欣桃新任董座周皓瑜拜會市議會　邱奕勝爭取瓦斯管線延伸入校園

▲欣桃新任董座周皓瑜(左)市議會拜會議長邱奕勝。（圖／欣桃提供）



記者楊淑媛／桃園報導

工商發達的桃園市，偏遠地區的許多中小學廚房，現今仍使用桶裝瓦斯料理學童午餐！為增進校園安全，桃園市議長邱奕勝向甫上任、到議會拜會的欣桃天然氣公司新任董事長周皓瑜建議，將瓦斯管線延伸入偏遠地區校園，讓學校有更為安全、經濟的供氣條件，嘉惠學子。

▲欣桃新任董座周皓瑜(左三）由副董事長簡征潭（右二)、總經理簡士善、同仁林順玉(左二、一）等人陪同市議會拜會，受到邱議長及副秘書長杜淑卿（右一）歡迎。（圖／市議會提供）

邱奕勝議長的建議，獲得周皓瑜中將及陪同的副董事長簡征潭、總經理簡士善認同，立即展開瓦斯管線延伸入偏遠地區校園計劃。邱議長9日說，天然氣是文明進步的象徵，代表著先進國家人民生活品質的指標，它具有「安全、經濟、高品質、高效率、低污染」的特性，已成為台灣都會區工商業及家庭用戶重要的生活必需品。

然，目前在桃園偏遠地區的許多中小學廚房，卻仍使用桶裝瓦斯為學童料理午餐，以中壢區山東國小為例，雖然距桃園青埔地區不遠，但學校迄今仍沒有天然氣供應，校方廚房的學童午餐料理仍需仰賴桶裝瓦斯，希望欣桃早日將瓦斯管線延伸入偏遠地區的學校，並對於偏遠地區天然氣的供應，加緊腳步普及化，為市民朋友帶來更便利的生活。

欣桃天然氣公司新任董事長周皓瑜是陸軍中將退役，曾任退輔會副主委等要職，於2月中旬上任，日前由該公司副董事長簡征潭、總經理簡士善、同仁林順玉等人陪同拜會邱奕勝議長，受到邱議長及副秘書長杜淑卿竭誠歡迎。

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