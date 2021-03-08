　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南港卡哇伊女警cosplay高校女　「安安姐姐」進校園教你保護自己

▲▼ 南港分局宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲南港分局防治組巡官于喬安穿高中女學生制服，化身「安安姐姐」進行宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市政府警察局南港分局為加強轄內國小學童人身安全與自我保護之認識，於3月8日受邀至南港區成德國民小學，由南港分局防治組巡官于喬安，身穿高中女學生服、化身「安安姐姐」，宣導有關兒少保護、兒少性剝削、性騷擾、性侵害防治、青少年恐怖情人安全防範等相關正確觀念。

為了加強國小學童人身安全與自我保護的認識，南港分局8日受邀到南港區成德國民小學進行校園宣導活動，灌輸學童們有關兒少保護、兒少性剝削、性騷擾、性侵害防治、青少年恐怖情人安全防範等相關正確觀念，並提供轄內安心走廊及愛心商店之求救資訊，預防學童被害或誤觸法網。

該次宣講活動由南港分局防治組巡官于喬安負責，她穿高中女學生制服，化身「安安姐姐」拍攝拒絕拍攝私密影像的宣導照片，對國小學童講解，如拍攝、分享私密照，就是外流的開始，不但會使自己遇害，亦會觸犯兒童及少年性剝削防制條例；如果不慎有上傳分享私密照，也請務必冷靜處理，勿衝動刪除帳號，須立即截圖，並向警方求助，以利透過「iWIN網路內容防護機構」尋求協助下架，以作為補救措施。

▼ 南港分局防治組巡官于喬安以身穿高中女學生服化身「安安姐姐」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 南港分局宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

安安姐姐活潑與實境講解，以及現場超吸睛的裝扮，讓在場學童對於自我保護及網路使用安全有更進一步的瞭解。現場50分鐘的宣講活動，安安姐姐更透過有獎徵答的方式與學童們互動，引起全場一百多名師生的讚許及熱烈回響。

南港分局藉此呼籲家長們需多關心子女網路交友及使用狀況，適時與孩子討論以了解其接觸的對象，並從旁協助，若孩子於網路交友遇到任何危險，應立即向警方（110）求助，切勿因工作忙碌而忽略了子女上網安全。

 下午茶派對必備

噁男劫財色遇高中神妹空手奪白刃　驚呆！出獄犯第2案「被繳械」

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈　MC姊怒炸：還說我奶很香

3人睡同張床「妳閨蜜歸ME」！渣男隔女友伸手狂摸　詭辯：做春夢

ET快訊
鳳梨遭詐70萬！曝「水產女大亨」背景　痛罵她：垃圾
苦攢百萬積蓄養小三！除草工遭背叛狂捅5刀　她臟器外露慘死
哪個「當」讀音不同？小一國語考倒媽　正解驚呆網
被指客兄槍殺枉死！兒女招魂連擲5次全嘸杯　法師問一事才聖杯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鳳梨遭詐70萬：偶不是笨蛋　曝「水產女大亨」背景...她是垃圾！

買便當被警察「插隊」！　他PO網曝「神暖結局」網推爆

1年花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛狂捅5刀　她臟器外露慘死

神鬼女「1人飾2角」騙小叔58萬　下任老公被她的前科嚇到也訴離

被指客兄槍殺枉死！兒女招魂「連擲5次全嘸杯」…法師問一事才聖杯

南港卡哇伊女警cosplay高校女　「安安姐姐」進校園教你保護自己

高雄2死槍擊案太震撼　警局長喊肅槍！5小時後宣布破獲改槍工場

陸軍採購「戰術車輪」驗收大放水　陸勤部3官兵涉圖利廠商1393萬

台東怪客出沒！　重機騎士驚覺煞車油+機油遭漏光

渣女自爆劈腿反被敲詐！淫男還「1人飾2角」硬上她…狂嫌：像死魚

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

鳳梨遭詐70萬：偶不是笨蛋　曝「水產女大亨」背景...她是垃圾！

買便當被警察「插隊」！　他PO網曝「神暖結局」網推爆

1年花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛狂捅5刀　她臟器外露慘死

神鬼女「1人飾2角」騙小叔58萬　下任老公被她的前科嚇到也訴離

被指客兄槍殺枉死！兒女招魂「連擲5次全嘸杯」…法師問一事才聖杯

南港卡哇伊女警cosplay高校女　「安安姐姐」進校園教你保護自己

高雄2死槍擊案太震撼　警局長喊肅槍！5小時後宣布破獲改槍工場

陸軍採購「戰術車輪」驗收大放水　陸勤部3官兵涉圖利廠商1393萬

台東怪客出沒！　重機騎士驚覺煞車油+機油遭漏光

渣女自爆劈腿反被敲詐！淫男還「1人飾2角」硬上她…狂嫌：像死魚

魏海敏「1人分飾7角」最大難關！首度演「自己」：不太清楚我是誰

台美攜手助攻女性創業　徵選90名女力打造全球經濟新量能

苗栗縣警局感謝女警執勤辛苦！　局長親送玫瑰花「煮雞湯」超暖心

詹子賢扛開季兄弟四棒　助總：沒有不動

帛琉旅遊泡泡「會促成」！　陳宗彥：本週完成執行細節彙整

全台缺水！專家教3招　生活用水「立刻省50%」

移工夫妻託買彩券喜中600萬泰銖　雇主想獨吞：沒買到！

鼓鼓受訓《全明星》喊到沙啞！　游泳神技被讚「飛魚鼓」

長按數字鍵能跳回輸入法！iPhone鍵盤「7個實用撇步」　不會就落伍了

Uni Girls新成員莊敬校花報到！許斐棋水汪大眼超電人

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

弟救工人目睹兄摔5樓亡　北市裝冷氣「鐵架瞬間變形」

爭房產挨嗆命換命　前妻：不知他有槍

5歲女童遭罰跳百下昏迷　保母收押禁見

桃園黑幫火拚　KTV遭開22槍

即／南投男「連捅5刀」刺死同居女友！

鳳梨投資黑鮪魚遭詐70萬　結局曝

「超兇麵線」引暴動！老闆娘親曝創業辛酸

即／高雄男「狂轟10槍奪2命」　警15小時逮人

館長案新北警弄丟AP錶　1警官測謊未過

高雄槍擊2死嫌犯逃亡　家屬衝派出所逼交線索

更多熱門

相關新聞

金山警關懷弱勢　送生活物資好溫情

金山警關懷弱勢　送生活物資好溫情

新北市政府金山警分局乾華派出所所長游智賢、警員歐仁愛，發現轄區內潘姓及林姓低收入戶生活困苦，急需救助，立即向分局陳報，金山警分局長趙家輝考量近日天冷多雨，如能儘速協助轄區民眾，除能改善其生活困境，也有助提升機關形象。

體貼工作家庭兩頭燒女警　霧峰警送70組美容香皂

體貼工作家庭兩頭燒女警　霧峰警送70組美容香皂

歡慶婦女節　雲縣府贈巧克力給女性職員

歡慶婦女節　雲縣府贈巧克力給女性職員

柯文哲送陳佩琪親筆信閃瞎網友

柯文哲送陳佩琪親筆信閃瞎網友

游錫堃送花給立院同仁：讓台灣更平權是最好祝福

游錫堃送花給立院同仁：讓台灣更平權是最好祝福

關鍵字：

警察南港宣導婦女節學生校園

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

日媒分析福原愛3大顧慮！

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面