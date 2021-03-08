南港卡哇伊女警cosplay高校女　「安安姐姐」進校園教你保護自己

▲南港分局防治組巡官于喬安穿高中女學生制服，化身「安安姐姐」進行宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市政府警察局南港分局為加強轄內國小學童人身安全與自我保護之認識，於3月8日受邀至南港區成德國民小學，由南港分局防治組巡官于喬安，身穿高中女學生服、化身「安安姐姐」，宣導有關兒少保護、兒少性剝削、性騷擾、性侵害防治、青少年恐怖情人安全防範等相關正確觀念。

為了加強國小學童人身安全與自我保護的認識，南港分局8日受邀到南港區成德國民小學進行校園宣導活動，灌輸學童們有關兒少保護、兒少性剝削、性騷擾、性侵害防治、青少年恐怖情人安全防範等相關正確觀念，並提供轄內安心走廊及愛心商店之求救資訊，預防學童被害或誤觸法網。

該次宣講活動由南港分局防治組巡官于喬安負責，她穿高中女學生制服，化身「安安姐姐」拍攝拒絕拍攝私密影像的宣導照片，對國小學童講解，如拍攝、分享私密照，就是外流的開始，不但會使自己遇害，亦會觸犯兒童及少年性剝削防制條例；如果不慎有上傳分享私密照，也請務必冷靜處理，勿衝動刪除帳號，須立即截圖，並向警方求助，以利透過「iWIN網路內容防護機構」尋求協助下架，以作為補救措施。

▼ 南港分局防治組巡官于喬安以身穿高中女學生服化身「安安姐姐」。（圖／記者黃宥寧翻攝）



安安姐姐活潑與實境講解，以及現場超吸睛的裝扮，讓在場學童對於自我保護及網路使用安全有更進一步的瞭解。現場50分鐘的宣講活動，安安姐姐更透過有獎徵答的方式與學童們互動，引起全場一百多名師生的讚許及熱烈回響。

南港分局藉此呼籲家長們需多關心子女網路交友及使用狀況，適時與孩子討論以了解其接觸的對象，並從旁協助，若孩子於網路交友遇到任何危險，應立即向警方（110）求助，切勿因工作忙碌而忽略了子女上網安全。

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