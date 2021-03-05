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校園性平事件零容忍　教育局：台南新市案「嚴謹調查」依法懲處

▲台南張姓狼師性侵、性騷擾案，台南市教育局懲處20名有關人員，其中1名被懲處主任自稱「吹哨人竟背黑鍋成代罪羔羊」，對此教育局嚴正駁斥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南張姓狼師性侵、性騷擾案，台南市教育局懲處20名有關人員，其中1名被懲處主任自稱「吹哨人竟背黑鍋成代罪羔羊」，教育局嚴正駁斥。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南張姓狼師性侵、性騷擾長達20年，計有31人受害，台南市教育局2020年底公布新市國小性平事件行政調查懲處結果，新市與那拔國小有關共20名被處以包含調離現職、記大過或改核當年度考績與收回獎金等之處分，其中1名被懲處主任自稱「吹哨人竟背黑鍋成代罪羔羊」，對此教育局嚴正駁斥。

台南市教育局強調，行政調查係依事件發生時的適用法規進行裁定，依規定知悉性平事件的通報義務人應獨立逕行告發，無須經過任何人同意。因該性平案直到2019年3月由被害人家屬至警局報案始被揭露，也才有後續啟動調查的機會。該名主任在當時及後來，既未完成通報及啟動調查，若宣稱「吹哨者竟成代罪羔羊」，其說法並不適切，為免誤導，有必要鄭重澄清。

教育局表示，被懲處的陳情人，是該性平事件於那拔國小發生期間的教導主任，且目前仍在職。行政調查小組委員依調查所蒐集的資料、審度當時適用法規後，核予三項違失，包括未通報、未啟動調查處理、參與私下協調行為人調校服務，導致有其他學生受害，因此共核予5次小過之行政處分，但因其中有兩項違失之處分已過法定追訴期，因此撤銷3次小過。該員最後懲處之結果均依相關適用之法規，但所有行政違失仍不可卸責。

教育局表示，發生該性平事件，令人深惡痛絕。因全案歷經20年，教育局為徹查行為人之犯行，並釐清事件發生的責任歸屬、究責違失人員，特遴請有豐富經驗的學者專家組成行政調查小組進行調查。發出學生問卷約1000份，行政調查自2019年7月起分三階段進行訪談，直至2020年11月完成全案調查。總計懲處20名，包括：調離校長現職並記1大過者1名、記1大過者5名、記過5次者1名、記過2次者1名、記過1次者2名、申誡2次者5名、申誡1次者2名，合計有17名受行政處分，另有3位因已退休，已逾懲處時效，但仍改核其當年度考績、追回考績獎金，相關違失人員一律依法重懲，以儆效尤。

台南市教育局再次強調，教育局為釐清該事件的責任歸屬所啟動的三階段行政調查，相當嚴謹且深入，調查與懲處結果也經過法制單位審認並送交監察院審視，絕無偏頗。有關該陳情人涉及瀆職部分，已依規定逕向台南地檢署告發，後續將由檢調單位偵辦。

此外，教育局為落實性平零容忍的政策目標，本於預防重於治療的原則，事發後已全面檢討並制定校園性平與霸凌事件的預防、處理與追蹤輔導措施，相關改進作為也在監察院的調查報告中獲得肯認。目前相關事件的通報與處理已顯現效率，希望未來在所有教育人員的共同努力下，能避免不幸事件發生並落實學生的安全守護責任。

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