缺水下大雨！獅子會桃園水岸公園植樹　鄭文燦笑：這場雨很受歡迎

▲桃園缺水，國際獅子會300G2區植樹遇大雨，大家很開心。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300G2區6日由區總監魏淑蓮帶領600多名獅友，於桃園區經國路上的水岸公園舉行環保植樹活動，雖然活動當時陣陣滂沱雨勢，參與活動的市長鄭文燦、議長邱奕勝和區總監魏淑蓮，不約而同開心指出「遇水則發」、「水就是財」、「缺水期間雨更可貴」，期獅友們今日所種下的樹，都是桃園永續城市的見証。

▲市長鄭文燦說，桃園現在正在進行抗旱，植樹遇大雨很受歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

300G2區總監魏淑蓮指出，植樹是做環保，也能維持環境永續，獅子會長年來推動環保愛地球的活動，在該區GST協調長吳軍毅團隊及環保植樹委員會吳建忠主席等人的用心策劃，今年的植樹活動，挑選在桃園區的「水岸公園」為地點，有別於以往多半栽種的櫻花，特別挑選黃、紅花風鈴木為植樹樹種，在水公園兩側各栽種55棵共110棵，讓水岸公園有不同的面貌。

▲議長邱奕勝說，獅友們長年做公益，非常有愛心，只要辦活動都會帶雨水來，而且非常有福氣。（圖／記者楊淑媛攝）

除了栽種黃、紅花風鈴木，獅友們還和家人一同動手種下象徵希望的桂花、七里香綠化環境。另外，環保植樹委員會吳建忠主席也在《水岸公園》精心開模增設《牛轉乾坤》、《逗趣熊貓》、《可愛瓢蟲》、《Q版獅子公仔》等裝置藝術活化水岸公園，為公園增添更多風貌！

▲總監魏淑蓮(左二)期植下美麗樹木於水岸公園，來日獅友們野餐趣。（圖／記者楊淑媛攝）

對於植樹活動遇到陣陣滂沱雨勢，市長鄭文燦說，桃園現在正在進行抗旱，這場對流雨來得很受歡迎；議長邱奕勝說，獅友們長年做公益，非常有愛心，而且非常有福氣，只要辦活動都會帶雨水來，抗旱期間，雨水更加可貴；魏淑蓮總監直言，今天的環保植樹活動原計劃植樹後，於會場舉辦野餐，獅子會也準備許多野餐墊，大雨雖影響野餐活動，但是野餐墊打開放地面後，大家可以坐在一起，遇到大雨，則可以一起遮雨用，相當多用途。

此次活動包括300G2區創區總監黃簡美桂、副市長李憲明、立委鄭運鵬、汴洲里長楊鑫坤等人士均到場。

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