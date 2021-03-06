中壢區月眉市民活動中心啟用　提供日間照顧等多元需求

▲鄭文燦市長(左)和邱奕勝議長(右)主持月眉市民活動中心啟用典禮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「中壢區月眉市民活動中心」5日舉行啟用典禮，議長邱奕勝表示，月眉市民活動中心是新一代的市民活動中心，不但周邊有籃球場及公園等公共設施，2樓也設置日照機構，相信寬敞明亮的現代化空間將成為社區居民的最佳活動休閒空間。

▲月眉市民活動中心以粗曠的灰色岩石為意象，轉化幾何造型物作為建築物主題。（圖／市府提供）

市長鄭文燦指出，大崙社區月眉里、內厝里及山東里屬於中壢的鄉村區，由於地方集會活動及公共設施等需求，民政局將中壢第十公墓進行遷移並變更用地，興建月眉市民活動中心，由中壢區公所分兩期工程進行活化，基地面積約2,000坪，第一期先期工程辦理整地、設置籃球場、環場步道及排水照明等設施；第二期興建地上2層樓建築，一、二期總經費合計約7,400萬元，由前瞻基礎建設計畫補助1,100萬元。

而中壢區月眉市民活動中心總樓地板面積約400坪，1樓多功能集會空間設置廚房等設施，可作為研習教室、關懷據點及集會活動空間；此外，由於大崙社區缺乏日照中心，2樓將規劃為「中壢大崙社區長照機構」，由社會局辦理委外經營，讓社區內長者可以有妥善的日間照護。

中壢區長鄭詩鈿表示，月眉市民活動中心以粗曠的灰色岩石為意象，轉化幾何造型物作為建築物主題，將岩石光影及摺痕呈現在建築物外牆，設計垂直格柵類似稻浪的造型，還可透過大面落地窗與室內外景觀相呼應，5日正式啟用後將提供里民更寬敞舒適的集會休閒空間。

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