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王定宇、顏若芳同居8疑點！打假卡、棄免費會館　網友：是我也租

▲▼王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）

▲王定宇、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨立委王定宇遭周刊直擊和小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，一週內高達5天。顏若芳表示，房子剛交屋一年，王定宇分租其中一間，王定宇則說，和顏若芳像房客和房東的關係，太太也知道。兩人被網友酸和福原愛說詞一樣、難怪通過通姦除罪化，但也有網友認為8000元CP超高。《ETtoday新聞雲》也整理出8個疑點。

一、免費會館不住，卻月花8000租房

顏若芳說明，王定宇半年前就想租房，以租金8000租給他。不過，東部及中南部立委上台北任職，都有「台北會館、大安會館」兩棟宿舍可免費住。選區在台南的王定宇明明可以住免費會館，為什麼要花8000元租房？

二、免費會館更近，卻捨近求遠

立法院的台北會館在博愛特區，距離立法院才2公里，但顏若芳在大同區的「品城西」距離立法院超過3公里。

三、8000租金超便宜

「品城西」位在大同區安西街，基地面積僅57坪，屋齡約3年，樓高7層樓，共12戶，公設比高達40%左右，規劃2房26坪及2+1房的31坪，成交總價落在1948~2300萬元，採升降機械車位。

顏若芳2019年12月買下5樓戶，總坪數36.67坪，包含1車位，並且向銀行貸款共720萬元。對照實價登錄資料，5樓戶成交總價2150萬元，換算每坪單價64.2萬元，也是該社區單價最低。

▲▼王定宇緋聞住處,品城西。（圖／記者張榮恩攝）

▲品城西。（圖／記者張榮恩攝）

當地房仲業者表示，以大同區安西街一帶，屋齡5年內的新成屋行情約落在每坪70至80萬元，但也要看是否有裝潢、樓高以及屋況，這邊的2至3房新大樓，每月租金至少要3至4萬元。以顏若芳所言，自己平常和爸媽同住，以每月8000元分租其中一間房間給王定宇，房租可說是超便宜。

有網友在PTT上直言「8000還有正妹房東同進同出送早餐，是我也租」、「當然選只要8000含小17歲的貼身助理啊」、「小17歲妹子+送早餐的8000租屋 >國家提供的免費房間」、「8000換早餐接送女房東CP高！」

四、顏若芳有兩棟房，為何不出租空房給王定宇？

根據監察院財產申報，顏若芳在2014年至2018年擔任台北市議員期間，名下擁有一棟價值2000萬的房屋，位在台北市大同區玉泉段，坪數約137平方公尺，直到2018年還有1051萬要還，加上若要避嫌，為何不租給王定宇？

五、福原愛2.0

王定宇解釋，一個客廳兩個房間，自己分租一間。許多網友紛紛直言「就跟福原愛說不同房間一樣，你信嗎？我是不信」、「這是福原愛2.0喔」、「孤男寡女，瓜田李下不用避嫌？」

六、老婆生日讓老婆獨守空閨

王定宇老婆李淑吟去年生日，王定宇不但送一束鮮花，二人還甜蜜地與3個兒子合照，友人留言並稱「太座安得好，家庭幸福沒煩惱」。然而，周刊直擊，王定宇在老婆生日當週連續4晚都在顏若芳提供的租屋處過夜，就連老婆生日當晚也是，讓老婆生日獨守空閨。

七、王定宇在臉書打假卡

王定宇3月5日上午7時14分在臉書貼出台北車站旁街景照，並表示「我要開始今天的工作囉，一起加油！ 」然而周刊直擊，王定宇發文同時，人並不在台北車站附近，而是待在顏若芳提供的住處。有網友到該篇貼文朝聖並開酸「明明就還在女生家不是嗎」、「再假啊你」、「打假卡辛苦囉委員」、「見證分身之術」、「平常多拍幾張當圖庫 真聰明」。

▲▼王定宇打假卡。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲王定宇打假卡。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

八、為什麼不對外說明

王定宇和顏若芳同居一事曝光後，王定宇原本要在台南歸仁服務處召開挺鳳梨記者會，卻以訂單超過預期為由臨時取消。王定宇和顏若芳堅稱只是房東和房客的關係，卻不公開對外說明。

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王定宇顏若芳同居

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