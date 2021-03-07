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新北土城青農廖怡雯展現農村女力　三代傳承堅持有機農園精神

▲新北土城青農廖怡雯展農村女力 三代傳承堅持有機農園精神。（圖／新北市農業局提供）

▲採苦茶籽體驗。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

現今已有越來越多女性投入農業領域，新北市土城區一位優秀女青農廖怡雯，也是土城區「萬枝伯有機農園」第3代青農，農園除種植栽種綠竹筍和各類蔬菜外，也種植油茶樹，所產出的苦茶油純粹天然；她從小在農村環境中成長，因此對從農生活不陌生，並秉持著「自己都敢吃的才敢給消費者吃」的精神，縱使以有機農法栽種較為辛苦也堅持有機精神多年。

農業局表示，「萬枝伯有機農園」主要以有機農法種植多樣季節蔬菜及油茶樹，農園所種植的油茶樹為台灣原生種的小果種，每年僅有一次的採收期，從開花結果到採收，需歷時300天以上細心呵護；每一斤的苦茶油是由十斤的苦茶籽鮮果萃取而出，每一滴都是青農對天然食材的堅持。

▲新北土城青農廖怡雯展農村女力 三代傳承堅持有機農園精神。（圖／新北市農業局提供）

▲新北優秀女青農廖怡雯。

廖怡雯表示，現今農業經營並非只有初級生產，她透過自身商科背景負責臉書粉絲團行銷，更於市集展售與客人互動，並舉辦苦茶油製作體驗等，充分展現女青農為農業發展帶來的創新思維與農業推廣的不同面向。同時也歡迎民眾前往「萬枝伯有機農園」、板橋火車站B1的248農學市集、碧潭希望市集及土城區農會農村社區小舖現場選購新鮮有機蔬菜及有機苦茶油，另外也能在「萬枝伯有機農園」粉絲專頁線上購買相關產品。

農業局長李玟表示，新北青農聯誼會內女性青農比例不但高達25%，其中更有超過一半的是女性幹部，展現出女性青農已成為新北市農業發展不可或缺的角色。農業局不僅持續挹注資源輔導青年農民，也鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭，期盼年輕人為農業發展注入更多創新能量及活力。

▲新北土城青農廖怡雯展農村女力 三代傳承堅持有機農園精神。（圖／新北市農業局提供）

▲苦茶油製作體驗「剝苦茶籽殼」。

▲新北土城青農廖怡雯展農村女力 三代傳承堅持有機農園精神。（圖／新北市農業局提供）

▲萬枝伯有機農園有機蔬菜。

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