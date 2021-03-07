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社會 社會焦點 保障人權

幼兒園隔壁是軍火庫！警疏散79師生「叔叔抓壞人」...破門逮3男1女

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局與三重、花蓮、刑事局等5個單位，3日下午鎖定一名改槍男子三重租屋處，抵達藏匿處時，發現隔壁正好是幼兒園，擔心逮捕過程會有駁火槍戰，低調疏散79名師生，在特勤隊破門後逮捕3男1女，起獲大批槍枝半成品、子彈及毒品安非他命，訊後移送新北地檢偵辦。

▲▼警方拿槍指著躲在遮雨棚的吳男，特勤隊使用破門鎮暴槍，在屋內起獲大批改造槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方在屋內起獲大批改造槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，43歲許姓男子在花蓮改造槍械，擁有大批軍火，曾被查獲毒品、槍枝，1月間剛出獄，卻想重操舊業，警方早已將他鎖定，為了躲避查緝，在新北市、桃園等地租屋藏匿，日前警方獲得線報，他跑到三重區一處租屋處，3日下午，新莊警分局、花蓮新城分局、花蓮刑大、刑事局與三重分局等單位，數十名警力持搜索票埋伏許男住所。

▼特勤隊使用破門鎮暴槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方拿槍指著躲在遮雨棚的吳男，特勤隊使用破門鎮暴槍，在屋內起獲大批改造槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

由於許男藏匿處隔壁，正好是一家幼兒園，警方擔心正面攻堅時，會波及幼兒園，立即疏散正在上課的79名師生，安撫說「警察叔叔在抓壞人」。隨後全身黑衣的刑事局除暴特勤隊持破門鎮暴槍，射擊破壞2道鐵門衝進房內。

▼警方拿槍指著躲在遮雨棚的吳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方拿槍指著躲在遮雨棚的吳男，特勤隊使用破門鎮暴槍，在屋內起獲大批改造槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

許男聽到警方破門聲，與同夥翁男從後陽台鋸開的鐵窗，跳到隔壁幼兒園，被8名埋伏警員逮個正著，另一名吳姓男子跳窗時，整個人不慎卡在屋外遮雨棚，被警員拿槍指著進退不得，許男的陳姓女友則在房間內被壓制。

警方在屋內搜到大批改到一半的槍枝，清點後查獲改造槍枝半成品3支、改造長槍半成品1支、槍管8支、子彈9顆、握把、滑套及磨砂機、砂輪機、鑽孔機具一批，毒品安非他命，訊後依槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，許男更被裁定羈押，警方將繼續追查槍彈及毒品的來源與流向。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼警方拿槍指著躲在遮雨棚的吳男，特勤隊使用破門鎮暴槍，在屋內起獲大批改造槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方拿槍指著躲在遮雨棚的吳男，特勤隊使用破門鎮暴槍，在屋內起獲大批改造槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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