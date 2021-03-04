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瑞芳古蹟「水圳橋」遭亂爬破壞　里長「懸賞13000元」網路緝凶

記者郭世賢／新北報導

新北市定古蹟「水圳橋」的金瓜石礦業圳道及圳橋，2月16日因有名男子攀爬，導致年代久遠的水圳橋崩落毀損，男子跌落地面但逃離現場。警方雖有意「緝凶」，但由於監視設備有限，遲無法查出男子身分，為此已里長為首的地方人士共募集1萬3000元，作為「緝凶懸賞」獎金，希望知情者提供線索，讓漠視文化資產的破壞者受處分，同時宣導民眾重視古蹟。

▲瑞芳古蹟「水圳橋」遭攀爬破壞 里長「緝凶懸賞1萬3000元」通緝。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳古蹟「水圳橋」遭遊客攀爬破壞，里長發動網路「緝凶懸賞1萬3000元」。（圖／記者郭世賢翻攝）

案發後，新北市瑞芳警分局金瓜石派出所雖然全力動員調閱監視器，至今尚未將破壞者緝捕到案。瑞芳區石山里長吳乾正為宣導保護古蹟及破壞者受到該有的處分，於是發起「緝凶懸賞」，若有線索因而破案可以獲取賞金；石山里長吳乾正發起2000元後，陸續有海濱里長鄧麗華、礦山劇場唐羽寬、瓜山校友會黃慧媚響應，各贊助2000元，深澳里長賴孟宏、銅山里長陳嶽生、龍安里長柯瑞和、龍山里長陳志強、龍鎮里長林文清各贊助1000元響應，合計1萬3000元，並張貼海報「緝凶懸賞」。

▲瑞芳古蹟「水圳橋」遭攀爬破壞 里長「緝凶懸賞1萬3000元」通緝。（圖／瑞芳區石山里長吳乾正提供）

▲破壞金瓜石「水圳橋」 緝凶懸賞1萬3000元。（圖／瑞芳區石山里長吳乾正提供）

崩壞的新北市金瓜石礦業圳道及圳橋在2005年指定為市定古蹟，其中水圳橋是具代表性建物之一。其中層橋的底層是建於清代的優美石造拱橋，上層為1935年完工的跨谷水圳橋，由鋼筋水泥築建，中層則為二次世界大戰後後興的人行水泥橋。1905（明治39）年的「水利使用許可之件」可以了解圳橋是引用九份溪（今稱：外九份溪）水源，導引至水湳洞，作為水力發電之用，極具文化歷史意義。

新北市瑞芳區石山里長吳乾正說，2月16日橋身崩塌。當時有其他遊客拍下畫面，上傳臉書「瑞芳大小事」社團，引發公憤。但水圳橋位在山區，附近監視器少，無法辨識破壞古蹟的人。地方人士認為不該讓破壞者逍遙法外，吳乾正等人設計「破壞金瓜石水圳橋・緝凶懸賞NT13,000」懸賞海報，上傳網路，希望熱心的民眾提供線索給警方，也宣導民眾重視愛護古蹟。

▲瑞芳市定古蹟「水圳橋」違法上橋 人從3公高摔刑責罰50萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼瑞芳古蹟「水圳橋」遊客違法上橋破壞。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳市定古蹟「水圳橋」違法上橋 人從3公高摔刑責罰50萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

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