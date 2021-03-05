北海岸百人囂張封路飆車！金山警卯起來　扣一整排車逮16人

記者郭世賢／新北報導

2月23日有民眾在臉書社團《爆料公社二社》貼出一段影片指控，新北市金山區台二線2月21日凌晨一大群人車「封路飆車」，連超商送貨司機開車經過時，嚇得不敢按喇叭閃燈。新北市政府金山警分局展現執法決心，連日擴大追查出61輛汽機車輛，共16人參與飆車。警訊後，將16人依公共危險罪嫌函送法辦。

▲▼北海岸百人封路飆車！金山警硬起來扣車16人公共危險送辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

有民眾2月23日在臉書社團《爆料公社二社》貼出一段影片指稱，新北市金山區往石門的中間，台二線36公里處一群人「封路飆車」；PO文者表示，本來不關我的事，是因為到石門便利超商的時候，聽到他們的送貨員經過時說，不敢按喇叭也不敢閃大燈，只能默默的等他們自動讓路，萬一激怒對方，送貨員只有一個人，能怎麼辦？

《ETtoday新聞雲》記者經查證，此路段為台二線34.9公里處至34.3公里處（金山往石門方向）短短600公尺，從影片畫面顯示，中央分隔島站人，汽車、機車及人群佔據一線道路；畫面中48秒處疑對向車道「封路飆車」。

▲▼台二線深夜百人「封路飆車」，民眾站分隔島觀戰，相當危險。（圖／翻攝自「爆料公社二社」臉書社團）

新北市政府警察局長黃宗仁指示金山警分局，本案多人於深夜時段聚集台2線駕車競駛，嚴重危害其他夜間駕駛人之用路安全，應利用各種科技執法之手段，查明聚集者之身分及聯絡方式，釐清聚集之目的與動機，深入調查有無幫派分子意圖藉用車輛競速進行賭博行為，或因嗆聲挑釁而以競駛方式相互示威等情事，警方執法公權力不容挑戰，如有不法必將嚴正究辦。

金山警分局5日表示，民眾貼文車隊在2月21日凌晨在台2線金山往石門36公里處「封路飆車」，引發民眾對治安顧慮。22日立即組成專案小組，連夜清查過濾分析約50輛車輛資料，並進一步鎖定車隊核心成員後，25日報請基隆地方檢察署指揮偵辦。

金山警分局查出50輛涉案車輛，其中8輛汽車、2輛貨車及1輛機車涉及公共危險有飆車行為，4日通知車主及在場駕駛共16人到案，將依公共危險等罪嫌函送法辦，另其他涉嫌圍觀、助勢車輛，也都將依相關交通法規舉發。

▲▼金山警嚴正執法硬起來，扣車16人公共危險送辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

金山警分局長趙家輝嚴正表示，台2線行經之北海岸風景秀麗，歡迎民眾到此休閒旅遊，但絕不允許利用路幅寬闊筆直之路段聚眾飆車滋事，警方將秉持嚴正執法立場，如有危險駕駛等不法行為，即啟動快速打擊機制，從嚴訴究查辦，決不寬貸。

金山警分局也針對轄區競速車輛經常出沒的時段及地點，協同相關單位共同加強稽查取締危險及噪音駕駛，後續會強化台2線防飆勤務，維護居民安寧及保護用路人安全。

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