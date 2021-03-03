反萊豬公投連署破70萬　江啟臣3月9日就職週年送件

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案第一階段連署書。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨推反萊豬與公投綁大選兩公投案，雙雙突破70萬份，寫下最短時間、最高公投案連署份數紀錄。黨務人士透露，國民黨規劃在3月9日黨主席江啟臣就職滿一週年時，舉辦遊行並正式向中選會遞件。

黨務人士表示，3月9日當天9時將從國民黨中央黨部出發，沿八德路、復興南路、忠孝東路、林森南路、徐州路，最後到中選會前，10時將正式遞送公投連署書，除了江啟臣之外，立法院黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文及副書記長陳玉珍等立委都會參加。

國民黨強調，中選會身為獨立機關，應秉持中立、客觀的原則審查「反萊豬」以及「公投綁大選」兩項公投案，更呼籲中選會不要有任何政治干擾，讓全台灣人民能在8月28日順利行使應有的公民權，展現「反萊豬」以及「公投綁大選」的民意。

若依照2020年總統副總統選舉人人數為1931萬1105人計算，公投第二階段連署需約28.9萬。中選會2019年底已公告「重啟核四公投」確定成案，國民黨提出的「公投綁大選公投」和「反萊豬公投」9日將正式送交中選會，至於環保團體提出的「珍愛藻礁公投」，預計3月17日以前送交中選會審查。

《公民投票法》規定，公投日定於8月第4個星期六，2021年起每2年舉行1次。中選會今年1月開會決議，今年公投日定於8月28日（星期六）舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。根據法令，公投最後投票時，只要同意票高過不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上即通過。