江啟臣揭蔡英文處理藻礁公投3態度：連署書突破門檻才改口願意談

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署書數突破35萬安全門檻，國民黨主席江啟臣3日晚間在臉書表示，從每天僅百份的連署書，到天天破萬份，國民黨看見了3個總統蔡英文處理民意的態度。

江啟臣指出，當連署書數每天僅百份時，民進黨選擇忽視，但到了每天近萬份連署書時，民進黨政府全黨動員，經濟部5天製作18張梗圖指責環團，並以政府之力，意圖沒收人民公投。直到現在環團確定突破門檻，民進黨政府開始改口，表示願意談、要舉辦「座談會」、「類公聽會」。

江啟臣質疑，民進黨什麼時候不能談？要一直撐到公投門檻達標才要與人民談？連署過程中全力打壓，連署過了才表達願意對話，這種作法如何自居是「最會溝通的政府」。

另外，針對中選會主委李進勇表態舉辦公投需花很多錢，所費不貲，江啟臣表示，民進黨政府忘記了，不論是國民黨近期推動的「食安公投」 與 「綁大選公投」，到環保團體推動的「藻礁公投」，只要民進黨順從民意所趨，一案公投都不需要辦，就是因為民進黨政府與民意項背，才讓人民忙個不停的連署公投。

江啟臣說，民進黨政府更忘記了，國民黨推動的「綁大選公投」，就是讓公投與大選合併辦理，是最省錢的方式。