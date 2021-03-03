「讓民進黨笑了」　張亞中嗆江啟臣：沒主席應有的氣度和知識

▲江啟臣、張亞中。（圖／資料照）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣接受媒體訪問時表示，不急著與中國國家主席習近平見面。對此，同樣爭取黨主席選舉、孫文學校校長張亞中說，江啟臣讓民進黨笑了，不應是國民黨主席應有的態度、氣度與知識程度。

張亞中3日在臉書表示，沒本事的人只會反覆喃喃自語，指責他人的不對，怨嘆處境，有本事的人能化危機為轉機，轉威脅為合作，江啟臣接受《路透社》訪問時稱「中國是台灣最大的威脅」，卻沒說出如何化解威脅，更沒說如何讓威脅成為合作。

張亞中指出，以經貿依存度而言，去年台灣對大陸（含港澳）的順差，台灣方面統計，已達近900億美元（大陸海關資料約1400億美元），龐大的順差對台灣經濟是助力還是威脅？兩岸的確處於高度嚴峻的軍事對抗，因為從1949年迄今兩岸敵對狀態仍沒解除，更重要的原因是民進黨的「台獨、抗中、仇中」政策所致，作為國民黨主席，要有如何讓兩岸降低敵意、減少大陸對台威脅，甚而創造兩岸和平的主張，不是跟著民進黨鸚鵡學舌，喊一聲「中國是台灣最大威脅」，交差了事，這是民進黨一貫話術套路，堂堂國民黨主席也要學？

對於江啟臣接受《路透社》訪問時稱，不急著與習近平見面，張亞中狠酸，江啟臣這個立場會得到民進黨的歡迎，但作為國民黨主席，為何主動排除兩黨主席任何見面對話的可能？見面不等於臣服，對話不等於接受對方的觀點，前總統馬英九與習近平見面，也沒傷害到任何一點台灣的利益。

張亞中認為，江啟臣的談話並非站在如何為國民黨與台灣爭取利益的角度思考，而是有3種考量，第一、講些「政治正確」的話，希望不要被攻擊；第二、知道沒能力處理兩岸關係，宣示一下「政治正確」的政治立場；第三、骨子裡與民進黨無多大差別，不想解決兩岸的政治難題。

張亞中說，江啟臣的談話，讓民進黨笑了，既是高興的笑，也是嘲笑的笑，更證明民進黨的「反中」是正確的，但不應該是國民黨主席應有的態度、氣度與知識程度。