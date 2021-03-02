「虧損達總資本額三分之一」　費鴻泰要求：台農發應受國會監督

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

中國大陸宣佈3月起禁止進口台灣鳳梨，行政院長蘇貞昌表示，總統蔡英文已指示成立農產品國家隊。國民黨立委費鴻泰質疑，2016年由農委會輔導成立的「台灣國際農業開發股份有限公司」（台農發）沒發揮功能，虧損達總資本額3分之1，卻不用受國會監督，對此，蘇貞昌回應「接受監督是應該的」，但是否赴立院備詢有相關規定及資格，需要進一步了解。

中國大陸日前以台灣鳳梨檢出介殼蟲為由，片面宣佈3月起禁止進口，蘇貞昌表示將成立「農產品國家隊」因應，不會讓農民吃虧。

蘇貞昌2日赴立法院進行施政報告並備詢，費鴻泰質詢時指出，蔡總統過去已成立「台農發」、「台農投」等國家隊，卻沒發揮功能，台農發資本額2億4千萬，包括台肥投資8千萬 、兆豐銀行投資3500萬，外貿協會、CAS協會、國合會以及雜糧基金會等各投資兩千萬，費鴻泰質疑，上述投資台農發的公司，立院都能進行監督，且台農發資本額2億4千萬，卻虧損了3分之1，不讓立法院監督居心何在？

費鴻泰指出，台農發成立以來，2017年從越南進口大白菜失敗；2018年農委會為了「救蕉」，喊出由台農發外銷香蕉到中東120公噸，最後當年6月僅出口兩貨櫃，共23公噸，7月也僅銷出一貨櫃；根據財報，台農發2019年底虧損達8千萬元，為總資本額3分之1。他質疑，台農發的資本形成都是官股公司投資的，人事也是陳吉仲的愛將，虧損卻不用受立法院監督。

對此，農委會主委陳吉仲說明，台農發人事都有依照相關規定辦理，且台農發去年損益已經將降到最低，今年已損益兩平，絕對會達到要求的目標。

蘇貞昌則表示，他並沒有安插任何人事，至於是否受立院監督的部分，他會再進一步了解，「接受監督是應該的」，但到國會來有相關規定，會盡快提出書面報告說明。

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