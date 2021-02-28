「要求日本買鳳梨是賣人情」　謝長廷想妙招：這才是長遠之計

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於網友反應駐日代表處能迅速交渉日本購買鳳梨，幫助南部鳯農，駐日代表謝長廷回應，賣人情，價錢不易高，建議消化不完的鳯梨冷凍起來，製造成鳳梨果汁、鳳梨罐頭等產品，奧運前在日本舉辦友好共同抗疫等活動在日本市場競爭。

謝長廷28日在臉書表示，中國停買台灣鳳梨已舉世皆知，這麼直接要求日本購買，多少是賣人情，價錢不易高，數量不會多，台灣鳳梨外銷日本一年數量約為出口中國的20分之1，市面看到的大部分是菲律賓產的鳳梨，其實價錢不錯，也可以投入，不需削價破壞行情。

謝長廷建議，一時消化不完的鳯梨，可以暫時冷凍起來，想辦法製造成鳳梨果汁、鳳梨果凍、鳳梨冰棒、鳳梨罐頭、鳳梨酥、鳳梨乾等多元產品，奧運前在日本舉辦友好共同抗疫等活動，在日本市場堂堂競爭，開拓新的商機，慢慢擺脫對中國市場的依賴，這才是長遠之計。

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