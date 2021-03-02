不到60小時鳳梨認購逼近3萬噸　陳吉仲：出口日本增加62%

▲農委會開記者會說明因應對策後，不到60小時鳳梨認購已破2萬9623公噸。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者許展溢／台北報導

大陸以「截獲檢疫性有害生物」為由1日起暫停進口台灣鳳梨，農委會主委陳吉仲指出，該國片面宣佈禁止我國鳳梨進口後，就接到許多企業、通路、電商平台的詢問，說要採購國產鳳梨，支持台灣農民。而農委會26日下午1點半首度開記者會說明提出因應後，截至目前農委會提供的數據，不到60小時已破2萬9623公噸。

陳吉仲說，指示同仁規劃媒合購買辦法並公佈，這幾天訂單如雪片般湧入，部分產地的合作社在連假期間甚至沒有休息，繼續趕工出貨，對於國人團結助農的心意，要表達由衷的感謝。

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陳吉仲表示，截至昨天為止，企業認購的數量已經超過6600噸，共有上百家企業響應，包括義美、大立光等，許多加工業者也加入力挺，甚至表示要將原本進口的鳳梨原料全面改為國產，加工業者的認購數量已經達到15000噸，手搖飲及冰品業者認購4500噸，將用於開發鳳梨飲料及鳳梨冰品等。

陳吉仲指出，也將協助貿易業者加強外銷大陸以外市場，以出口日本為例，目前已登記數量3500噸，和去年比起來整整增加了62%，也聯合電商平台成立「台灣農產嘉年華鳳梨專區」，2月27日上線後短短1天內，就銷售了23364公斤。另外，往年全聯年銷鳳梨約4000噸，今年有信心達到10000噸。